Rustige Koningsdag, maar toch veel drukker buiten: politie en boa's grijpen in

Geen grote menigten op pleinen en geen grote incidenten, het was voor de hulpdiensten een rustige Koningsdag in vergelijking met andere jaren. Toch moest er een aantal keer worden opgetreden omdat de coronarichtlijnen niet werden nageleefd. Zo werd zondagmiddag Het Hulsbeek afgesloten op last van de gemeente Oldenzaal en in Kampen werd een rommelmarkt stopgezet.

"Eigenlijk is het hartstikke goed gegaan", begint Biance de Greef van Veiligheidsregio IJsselland haar verhaal. "Maar we zien wel dat het buiten drukker was. Er waren wel meer recreanten in de natuurgebieden, parken en op het water en ook in de bouwmarkt was het druk. Maar het lijkt wel, vooral die laatste groep, of het beheersbaar is. Mensen houden zich wel goed aan de regels. Maar het is wel overal drukker."



Politie-inzet

De Greef: "Op een aantal plekken is politie-inzet geweest. De politie Steenwijkerland was per boot extra ingezet omdat er meldingen vanaf het water kwamen. Het was te druk en daar maakten mensen zich zorgen over. Het was drukker, maar het is wel goed gegaan. Er waren geen noemenswaardige incidenten."

Toch werd er een kleinschalig initiatief stopgezet, namelijk in Kampen. "Er was een initiatief ontstaan voor een rommelmarkt. Toen heeft de politie meteen ingegrepen. Want zoiets wordt heel snel heel groot. Dat heeft een aanzuigende werking en dan heb je snel te veel mensen op een plek. In overleg is dat direct stopgezet. Dat is allemaal wel heel goed gegaan. Maar je zag dat zoiets toch wel opborrelde.



Twente

In Twente signaleerde Jan Arie Bijl van de Veiligheidsregio Twente een vergelijkbaar beeld. "We zijn eigenlijk heel tevreden. In de steden is het rustig, maar in de bouwmarkt, supermarkt en bij recreatieplassen is het erg druk. Dat vraagt om extra toezicht en mensen luisteren daar wel naar. Maar de mensen bij bijvoorbeeld Het Hulsbeek in Oldenzaal zijn vandaag met zachte hand verzocht weg te gaan. Het is gelukkig niet zo dat het echt tot incidenten leidde."

Evenementen

Hoewel er dringend wordt verzocht de straat niet op te gaan als dat niet nodig is, waren er vandaag toch meerdere kleinschalige evenementen in Overijssel.



"Dat is natuurlijk niet zo heel erg. Maar als je dat gaat stimuleren en toelaten, dan is het hek van de dam. De vraag is wat laat je wel en wat laat je niet toe. Kleinschalige dingen waarbij mensen goed de afstand in acht hebben genomen, die zijn prima. Daar wordt niet tegen opgetreden. Maar wel natuurlijk als de regels worden overschreden."