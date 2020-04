Een kijkje achter de schermen bij de Posten: verzorgende IG in opleiding Milou van Koot

Op de locatie Erve Leppink van de Posten zijn de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Erve Leppink is landelijk gelegen aan de rand van Enschede-Zuid en is gebouwd rond een historische boerderij. Ook de JP van den Bent stichting heeft hier een woonlocatie en Erve Leppink is de uitvalsbasis van het samenwerkingsproject Groen Verbindt in Enschede-Zuid.

Deze kleinschalige woonvorm biedt onderdak aan 48 ouderen met dementie. Zij kunnen er genieten van het buitenleven: er is een veilige afgeschermde tuin, een boomgaard, een pluktuin en diverse dieren. Milou van Koot is verzorgende IG in opleiding op Erve Leppink.

Milou vertelt dat de locatie nog niet te maken heeft gehad met het virus. Bewoners merken volgens haar niet zoveel van de onrust die het coronavirus in de buitenwereld veroorzaakt.

Milou: “We kijken wel samen naar het nieuws op tv, maar dit dringt niet tot iedereen door. En als we merken dat mensen er niet goed op reageren, proberen we ze af te leiden met iets anders.” Bewoners brengen de dag door in de zes gezamenlijke huiskamers en zijn door het mooie lenteweer vaak te vinden in de tuin.

"Het is verbazingwekkend rustig"

Net als in de Posten zorgen ook op Erve Leppink de zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders voor aandacht, gezelligheid en afleiding. Milou: “Toen de maatregelen werden ingevoerd moesten de bewoners wel wennen. Maar nu is het eigenlijk verbazingwekkend rustig. Er is een ander dagritme ontstaan door het wegvallen van bezoek en dagbestedingsactiviteiten. Iedereen is daar nu wel aan gewend. We hopen echt dat het virus buiten de deur blijft!”

1,5 meter afstand is soms lastig

Af en toe wordt de rust afgewisseld met een verrassing, zoals het bezoek van Clown Spruit of een muziekoptreden in de tuin. En ja, dan is het lastig om de 1,5 meter afstand te bewaren. Milou: “Mensen vinden dat soms moeilijk te begrijpen. Maar je moet niet vergeten dat we zorgverleners zijn. Persoonlijke zorgverlening betekent nu eenmaal dat je heel dichtbij komt, bewoners aanraakt. In situaties die vereisen dat we de zorg met z’n tweeën verlenen, komen we ook als collega’s in elkaars 1,5 meter cirkel. Dat is onvermijdelijk. En natuurlijk zijn er de momenten dat een bewoner het even moeilijk heeft omdat familie niet op bezoek kan komen. Je weet dan niet altijd wat je moet zeggen, maar dan sla je een arm om iemand heen. Het is eigenlijk net als altijd: we lachen samen, dansen samen en troosten in verdrietige momenten.”

Moeite met bezoekverbod

De mantelzorgers, die vaak erg betrokken zijn bij de bewoners van Erve Leppink, hebben het moeilijk met het bezoekverbod. “Familieleden bellen nu vaker om te vragen hoe het gaat", merkt Milou. "We maken afspraken om samen met de bewoner te skypen. Het is fijn om te merken dat de familie de gesprekken luchtig houdt, zodat de bewoner het aankan.”

Op dinsdag, woensdag en donderdag kan familie langskomen om was op te halen of iets langs te brengen voor bewoners. Daarvoor is een tent geplaatst op het voorterrein bij Erve Leppink. Vrijwilligers van Groen Verbindt zijn op gezette tijden aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen. Zij merken dat dit erg wordt gewaardeerd: familieleden maken graag even een praatje en kunnen ook even hun verhaal kwijt. Zelf vinden de vrijwilligers het fijn om op deze manier iets te kunnen bijdragen en familie een hart onder de riem te steken.

Op 1 mei heeft Erve Leppink iets te vieren: de locatie bestaan dan 5 jaar. De Posten en JP van den Bent willen dit uiteraard vieren met bewoners en cliënten, ook (of misschien wel juist) in coronatijd. Liever nog hadden zij dit feestje ook samen met alle mantelzorgers en vrijwilligers gevierd. Want in de afgelopen 5 jaar is er een hechte samenwerking ontstaan tussen iedereen die bij deze locatie betrokken is. De zorgorganisaties hopen dat dit gezamenlijke feestje op een later moment alsnog kan plaatsvinden.