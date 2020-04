Voorzitter Veiligheidsregio Twente doet oproep: "Blijf thuis op Koningsdag"

Hofland denkt dat op Koningsdag veel Tukkers er graag op uit willen, maar dat is volgens hem niet de bedoeling. "Het is dit jaar een heel andere Koningsdag dan we gewend zijn. Ik doe de oproep: blijf thuis." Veiligheidsregio IJsselland deed eerder een soortgelijke oproep.

Volgens de voorzitter zijn er in Twente geen signalen van grote evenementen. Toch denkt hij dat mensen er mogelijk wel graag op uit willen. "Daar is het nu niet het moment voor. Ga niet met je kleedje buiten zitten." Het was volgens Hofland het afgelopen weekend al te druk op sommige plekken. "Al werden op de meeste plekken de regels wél keurig nageleefd."

Funshoppen

Van extra handhaving is in Twente vandaag vooralsnog geen sprake. Omdat veel winkels wel geopend zijn verwacht Hofland wel dat veel mensen vandaag even willen 'funshoppen'. "Dat is niet de bedoeling. Ga niet met het gezin naar winkels, maar alleen. Bezoek alleen lokale winkels."

Hofland, die naast zijn rol als voorzitter ook burgemeester is van de Oranjegezinde gemeente Rijssen-Holten sluit af met een motto: "Wees als de Koning, blijf in je woning."