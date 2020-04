Haaksbergen wijzigt was- en strijkservice, kwetsbare inwoners krijgen rechtshulp

De organisatie achter de Wmo-hulpactie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp' heeft haar pijlen nu vol gericht op gemeente Haaksbergen. Die gemeente besloot onlangs een apart tarief in te voeren voor de was- en strijkservice. Kwetsbare inwoners die het hier niet mee eens zijn, kunnen rekenen op gratis rechtshulp van de Wmo-juristen verbonden aan de hulpactie.

Kartrekker van de hulpactie ‘Gratis rechtshulp voor minder thuishulp’ is Stichting Sociaal Hart Enschede. Woordvoerder René Beunders is geschokt door de beslissing van de Haaksbergse gemeenteraad om kwetsbare inwoners apart te laten betalen voor het wassen en het strijken.

Hiermee handelt Haaksbergen volgens hem in strijd met de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). "Die voorziet in de uitvoering van alle ondersteunende huishoudelijke taken, dus ook het doen van de was, tegen het vaste abonnementstarief van negentien euro per maand", aldus Beunders.

Hij vervolgt: "Zodra de gedupeerde inwoners een nieuwe beschikking van de gemeente Haaksbergen hebben ontvangen, kunnen zij contact opnemen met onze juristen mr. Kevin Wevers en mr. Linda de Widt. Zij zullen deze mensen gratis bijstaan."

FNV voert ook actie

Stichting Sociaal Hart Enschede is niet de enige partij die zich het lot van de kwetsbare burgers aantrekt. Voorafgaand aan de gemeenteraad van Haaksbergen, riep vakbond FNV de gemeenteraad op niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging van de was- en strijkservice.

Vakbondsbestuurder Hans Hupkes zei dat de FNV het er niet bij laat zitten als de raad toch zou instemmen met het raadsvoorstel. "We blijven de belangen van de kwetsbare bewoners behartigen door ze te begeleiden tijdens de herindicatiegesprekken of we helpen ze bij het maken van bezwaar. Ook zullen we juridische ondersteuning verlenen."