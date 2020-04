Rijdende volkszanger brengt Zwartsluis in feeststemming

Het idee kwam van de Oranjevereniging. "Het was eigenlijk de bedoeling dat Rijke tijdens de feestweek zou optreden in de tent. Omdat dat niet door kan gaan hebben we bedacht om de boel op een aanhanger te zetten en zo op Koningsdag een rondgang te maken", vertelt Pascal ter Berge.

Niet meefietsen

Vanochtend werd een kar bij de volkszanger op de oprit gereden die diende als podium. Nadat alle apparatuur was aangesloten en Rijke zijn stem had opgewarmd begon de artiest aan zijn route. Vooraf had de Oranjevereniging al via sociale media laten weten dat het niet de bedoeling was dat mensen achter de kar aan zouden fietsen. "We willen het wel veilig houden en gelukkig gaat dat allemaal goed", melden de initiatiefnemers.

"Ik heb de afgelopen dagen al veel berichtjes binnengekregen met verzoekjes. Leuk om te merken dat het in de smaak valt", vertelt Rijke. Het dorp genoot die maandagochtend ondertussen van het rijdende optreden. "Heel leuk dat Jan zo nog een beetje de feestvreugde naar de Sluzigers kan brengen", sluit een voorbijganger af.