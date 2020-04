Alternatieve koningsdagspelletjes in Genemuiden: 'Koningsrit' vanuit de auto

Er staat een lange rij van zo'n tien auto's bij Sportclub Genemuiden. De plek is namelijk één van de startpunten van de Koningsrit-route. Alle deelnemers hebben een app waarop ze de route kunnen volgen en de punten kunnen bijhouden. Onderweg komen ze langs allerlei spelletjes en opdrachten.

Coronavrij

Het was een flinke klus om het allemaal te organiseren in zo'n korte tijd, en de organisatie is dan ook opgelucht. "Pas sinds vorige week hebben we een akkoord gekregen van de gemeente", vertelt Reinier Heikoop. "Maar we houden ons aan alle eisen van het RIVM. Het is helemaal coronavrij."

Een van de deelnemers aan de Koningsrit (Foto: RTV Oost)

Onwennig

Vanuit de auto dus en dat is voor sommige deelnemers toch onwennig. "Er staat heel duidelijk bij: 'niet uit de auto stappen'. Bij sommige spelletjes ben je geneigd dat wel te doen, maar we moeten toch maar even blijven zitten." Al heeft het voor een ander ook weer mooie voordelen. "Zo zie je vanuit de auto ook weer plekken die je normaal niet ziet. Dus het heeft ook wel wat."

Oranje tintje

Hoe dan ook: zeker voor de inwoners van Genemuiden is het allemaal erg wennen. Het stadje pakt namelijk traditioneel groot uit op Koningsdag. "Het is nu heel anders dan anders", zegt Heikoop. "Maar we hopen nu toch nog een oranje tintje aan de dag te geven."