Drukte in Overijsselse steden valt mee

Arco Hofland, voorzitter van Veiligheidsregio Twente, deed aan de inwoners van Twente de oproep om in verband met het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven op Koningsdag. "Ga niet met je kleedje buiten zitten."

Die oproep heeft gewerkt, want slechts een paar ondernemers hadden het druk, zoals de bakker en de ijssalons.

Tekst gaat verder onder de video

"Als het druk was geweest, was ik de stad niet ingegaan", zegt een vrouw in Oldenzaal. "Heerlijk om even een ijsje te eten en er is hier genoeg plek om rustig te zitten."

Datzelfde beeld is er ook in Hengelo, waar het rondom de kerk wat drukker is. "Hier zit de ijssalon, maar je kan er prima op afstand in de zon zitten. Vergeleken met afgelopen weekend is het rustig. Het nieuws van de drukke steden heeft mensen wel wakker geschud denk ik", zegt een passerende agent.