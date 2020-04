Dit is 'm: videoclip De Afstand, het anti-coronalied door Twentse jeugd

De artiesten zijn niet de minsten: Emma Boertien (Voice of Holland-finalist, red.) en Merle Sjoers zingen, Joey van Ede van der Pals rapt, de tekst is geschreven door Paul Schabbink en de 'beat' is gemaakt door de 13-jarige Jelmer Boensma, aka DJ Jelmex.

Het nummer gaat over de coronacrisis en moet jongeren stimuleren zich aan de maatregelen te houden. "Toen ik door Jelmer werd gevraagd om in zijn nummer te zingen, was het voor mij niet moeilijk, natuurlijk wilde ik dat. En nu sta ik hier", zei Emma Boertien eerder al tegen RTV Oost. "Dit is de eerste keer dat ik in een videoclip zing, superleuk."

Bekijk hier de videoclip, geproduceerd door Full Force Films.