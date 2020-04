Na 53 jaar een einde aan tanken bij Van der Aa in Rossum

Daarmee komt een einde aan 53 jaar tankstation Van der Aa. De ouders van Carla begonnen in 1967 aan de Grotestraat met een pomp. Carla en Frans namen de boel over en verhuisden de zaak in 1995 naar de Oldenzaalsestraat. Nu is het na 33 jaar genoeg geweest.

Gezelligheid

Carla van der Aa: "Onze dochters hebben allebei goede banen, die hadden er geen belang bij." Carla is inmiddels 65 en haar man 67. "We gaan vooral het contact met de klanten missen, de gezellige praatjes", zegt Carla. Zelf straalt ze een en al gezelligheid uit. Er is zelfs een vriendenclub ontstaan rond het tankstation: de Koffiepot.

Een emotioneel mens

Het is vandaag nog niet de laatste dag. Toch komen er al vroeg klanten langs met een attentie of een bloemetje. Carla schiet soms vol. "Ik ben een emotioneel mens", erkent ze. Maar ze hadden allebei het afscheid iets anders voorgesteld. Frans:"Corona gooit wel roet in het eten. De omzet is lager, er komen veel minder mensen tanken."

Tekst gaat verder onder afbeelding

Een bloemetje voor Carla van der Aa (Foto: eigen foto rtvoost)

Geen afscheidsfeestje

Maar dat het afscheidsfeest niet door kan gaan vinden ze nog het ergste. Ze hadden zich er echt op verheugd. Het tankstation heeft een kleine shop waar van alles te koop is, van koffie en gehaktballen tot soep in een pakje, snoep, kaarten en knuffels. Nu zijn de schappen zo goed als leeg en dat voelt vreemd en ongezellig. Carla gaat met een doekje over de planken, maar er ligt geen spoortje stof.

Drie inbraken

Twee weken geleden werden de Van der Aa's nog geconfronteerd met diefstal, de derde die ze meemaakten. Daar baalden ze flink van. "Het vertrouwen in de mensen was even weg", zegt Carla. Het maakte de beslissing om te stoppen makkelijker. Morgen besteedt Onder de Loep aandacht aan deze inbraak.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Frans en Carla van der Aa (Foto: eigen foto rtvoost)

e-bikes

Wat ze nu gaan doen? Frans heeft nog een paar uur in de week een baantje als magazijnmedewerker. "Dan ben ik lekker even alleen", grapt Carla. Ze zijn van plan om er veel met hun e-bikes op uit te gaan. "En de familie zal wel zeggen, kom wat vaker bij ons. Tenminste, dat hoop ik, want ze kunnen ook denken: daar heb je Carla weer." Ze lacht er hartelijk bij.