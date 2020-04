Hengelose verdachte van brandstichting in huis van zijn oma, wil naar kliniek

Een 26-jarige Hengeloër, die vorig jaar brand gesticht zou hebben in de woning van zijn oma, wil naar een kliniek. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Almelo.

De man stak in de vroege ochtend van 4 november beddengoed en een matras in brand in de woning van zijn oma aan de Magdalenalaan in Hengelo. Door het vuur was er veel rookontwikkeling, maar zijn oma raakte niet gewond.



In de war

De Hengelöer was op het moment van de brandstichting behoorlijk in de war en werd na zijn aanhouding opgenomen op een afdeling voor speciale zorg in de gevangenis. Inmiddels gaat het beter met de man. Dat komt omdat hij medicatie inneemt.



De strafzaak tegen de verdachte zou vandaag inhoudelijk behandeld worden, maar door de coronacrisis is een opnamedatum nog onzeker. De rechtbank heeft besloten dat de man meteen naar de kliniek mag als er plek is. Wanneer de strafzaak verder gaat, is niet bekend.