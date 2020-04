Emotionele laatste groet aan wielerman van De Zwaluwen

Zijn hele wielerleven was hij betrokken bij 'zijn' cluppie De Zwaluwen in Almelo. Nadat voormalig voorzitter Gerrit Aufderhaar enkele maanden nadat hij de voorzittershamer neerlegde geheel onverwacht was overleden, brachten tientallen clubgenoten hem vanochtend op indrukwekkende wijze een laatste groet.

Aufderhaar was al vanaf zijn tienerjaren lid van De Zwaluwen. Eerst als jeugdrenner en amateur met meerdere overwinningen achter zijn naam, maar later werd hij bestuurslid. Daarvan was hij vier jaar lang voorzitter. Vorige week overleed Aufderhaar totaal onverwacht in zijn slaap aan een hartstilstand.

Erehaag

Omdat uitvaarten in coronatijd slechts in hele beperkte kring is toegestaan, hadden de leden van De Zwaluwen dinsdagochtend voor de rouwstoet op weg naar het crematorium een erehaag gevormd voor hun oud-preses. Ruim vijftig leden, oud-leden en andere wielerliefhebbers brachten op gepaste wijze een laatste groet aan wielerman Aufderhaar.

De Vroomshoper is 67 jaar geworden.