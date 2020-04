Landgoed De Holtweijde weer open na zes weken gedwongen sluiting

Vorige week kwam het verlossende woord van de veiligheidsregio Twente dat ook recreatief verblijf op bungalowparken en campings en in hotels weer was toegestaan. Met de restrictie dat de gasten konden beschikken over eigen sanitair. In De Holtweijde is dat geen probleem. Bovendien zijn alle kamers voorzien van desinfectiemiddelen.

desinfectie op de kamers (Foto: eigen foto rtvoost)

Een protocol voor elke afdeling

De eerste twee weken zijn gebruikt om het hotel grondig schoon te maken. Vlek: "Als je geen gasten hebt, heb je de tijd om die dingen te doen waar je anders niet aan toekomt." De laatste week is benut om de anderhalve-meter-economie uit te werken. Per afdeling is er een protocol uitgeschreven hoe met de gasten en met collega's om te gaan.

Dubbele shifts

In de nieuwe situatie moeten er meer medewerkers worden ingezet, terwijl er minder gasten verwelkomd kunnen worden. De helft van de tafels is uit de eetzaal verwijderd. Het klinkt tegenstrijdig. Vlek: "In het restaurant moeten we misschien wel gaan werken met dubbele shifts. Een ontbijt in buffetvorm kan niet meer, de gasten kiezen aan tafel en dan gaat de kok voor ze aan het werk. Dat is veel bewerkelijker."

De helft minder tafels in de eetzaal (Foto: eigen foto rtvoost)

Looproutes

Veel aandacht ging uit naar de looproutes. Vlek: "In het restaurant is dat nog niet zo moeilijk, maar in de keuken waar we werken op een klein oppervlak is dat veel lastiger."

Het afgelopen weekend was de lakmoesproef, vertelt Vlek. "We hadden tachtig gasten in het hotel en in het restaurant en dat ging goed. We hebben wel controle gekregen maar de controleur was snel weer vertrokken."

Investeringen doorschuiven

Werken met dubbele shifts terwijl het aantal gasten niet omhoog kan, trekt wel een wissel op het bedrijf. Vlek: "De personeelskosten en de vaste lasten gaan allemaal gewoon door. Op het moment dat we geen tegemoetkoming krijgen van de overheid denk ik dat het voor heel veel bedrijven een hele moeilijke zaak wordt. We zijn twee maanden omzet kwijt, dat moet je ergens vandaan halen. We hadden investeringen gepland maar die kan ik gelukkig doorschuiven naar een andere periode."