Duitse politie is rücksichtslos: ene na de andere bestuurder komt grens niet over bij Glanerbrug

Vrijwel iedere automobilist draagt keurig een mondkapje, of graait er op het laatste moment één uit het dashboard. Maar met een mondkapje alleen kom je het land niet meer in, zo blijkt al snel.

Geen snoepreisjes meer

Even tanken bij de buren? Of boodschappen inslaan bij de Duitse super? Vergeet het maar. In de Bondsrepubliek is even geen ruimte voor snoepreisjes. En de agenten, allemaal met mondkapje, zijn onverbiddelijk: "Dreh dich bitte um."

We zien in een half uur tijd tientallen automobilisten, fietsers én voetgangers omkeren, om noodgedwongen in eigen land te shoppen. Al laat niet iedereen zich tegenhouden door de ambtenaren: "Dan rij ik toch naar de grensovergang bij Glane of Overdinkel?"

Het is sinds 10 april verboden om even de grens over te gaan voor een boodschap of een bezoekje. De besmettingsgraad in het land is de laatste dagen weer gestegen. Op dit moment steekt één besmet persoon in Duitsland gemiddeld precies één andere persoon aan.