Verdachten mogelijk schietincident Holtenbroek komen uit Zwolle, Lelystad en Zeewolde

De politie heeft gisteravond vier mensen aangehouden naar aanleiding van een incident in de Zwolse wijk Holtenbroek, waarbij mogelijk geschoten is. Het gaat om twee Zwollenaren van 25 en 31 jaar, een 21-jarige man uit Lelystad en een 30-jarige vrouw uit Zeewolde. Wat de rol van de vier is bij het incident, weet de politie nog niet. De verdachten zitten allemaal vast.

Woordvoerder Jennifer Schoorlemmer laat weten dat de politie zoekt naar getuigen die iets hebben gezien van het incident op de hoek van de Bachlaan en de Beethovenlaan. "We hebben nog een hoop vragen en kunnen hulp gebruiken van mensen die iets gehoord of gezien hebben. We doen zelf ook nog onderzoek, dat loopt."

'Triest'

Burgemeester Peter Snijders heeft via twitter gereageerd. "Triest dat een zo goed verlopen feestdag in Zwolle met geweldsincident eindigt."

De politie kreeg gisteravond een melding dat er een conflict was. Degene die de politie alarmeerde, had het over een mogelijk wapen. "Dat was voor ons reden om er snel naartoe te gaan", vertelt Schoorlemmer. "Het is uitzoeken wat er precies is gebeurd."

Gisteravond vonden agenten onder meer een kogelhuls en nog een ander voorwerp. Wat dit voor voorwerp is, wil de politie niet kwijt. Of de kogelhuls te maken heeft met het incident van gisteren, wordt nog onderzocht.

Vooralsnog gaat de politie ervan uit dat er niemand gewond is geraakt.