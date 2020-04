Angst voor huisartsbezoek: "Mensen zeggen sorry als ze ons bellen"

"We krijgen regelmatig telefoontjes waarbij de patiënten zich eerst verontschuldigen", legt Gerritsen uit. "Omdat ze dus denken dat ze ons te veel belasten."

Ondraaglijke oorpijn

Nu ziet hij het mondjesmaat iets drukker worden, maar de klachten zijn daarbij ook verergerd. "Denk aan iemand die klaagt over een ondraaglijke oorpijn die al een maand duurt. Of iemand die niet meer kan lopen vanwege een ingegroeide teennagel. Dat zien we nu vooral."

En dat vindt Gerritsen onnodig. "Natuurlijk hebben wij het druk, maar ze vallen ons niet lastig. We zijn er juist voor als mensen bellen. Wat voor klachten het ook zijn, ook niet coronagerelateerd."

Videobellen

Het risico op besmetting in de praktijk is nihil, want patiënten met eventuele coronaverschijnselen worden in een andere deel van het gebouw opgevangen. "Het is een isolatiegebied met een eigen in- en uitgang. Strikt gescheiden van de reguliere behandelkamers", laat Gerritsen zien. Daarnaast zet hij ook videobellen in om patiënten op afstand met hun klachten te helpen.

Tegen de muur geslagen

Wachten met een huisarts raadplegen is dus onverstandig. Gerritsen ziet ook mensen die kampen met grotere mentale problemen door een veranderde werksituatie. "Die spanning uit zich in dat iemand tegen de muur heeft geslagen en met pijn in de hand bij ons komt. Dan liep de spanning te hoog op. Ik ben blij dat ze de muur zijn gaan slaan, toch was het beter geweest om het eerder bespreekbaar te maken."

En daarom kan hij het niet genoeg blijven benadrukken: "Die eerste stap, dat belletje naar de huisarts, is nog steeds zoals het altijd was. Gewoon doen, dus."