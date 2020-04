Weer drukker op provinciale wegen, vooral in West-Overijssel

We zijn met z'n allen weer meer gaan rijden op de provinciale wegen in Overijssel. De afgelopen vijf jaar is het weggebruik elk jaar toegenomen, in 2019 met 0,7 procent. De drukste weg was vorig jaar de N342 bij Oldenzaal, de rustigste de N824 van Diepenheim richting het Gelderse Neede.

Vooral in West-Overijssel is het drukker geworden, aldus de provincie. Op iets meer dan de helft van de wegen werd het drukker, op een kwart van de wegen werd het wat rustiger. In Twente was het andersom: op de helft van de wegen werd het rustiger, op 29 procent van de wegen drukker.

De provincie meldt in haar overzicht geen cijfers van een aantal andere belangrijke Overijsselse wegen, namelijk de A1, de N18, de A28, de A35/N35, de N36 en de N50. Dit zijn geen provinciale wegen, maar Rijkswegen. In maart meldde de provincie al wel dat de filedruk op de Rijkswegen vorig jaar is toegenomen.

Zoals gezegd, de drukste provinciale weg is de N342 bij Oldenzaal, tussen de Hengelosestraat en de Hazenwinkelweg. Daar reden vorig jaar gemiddeld bijna 29.000 motorvoertuigen per dag. Een enorm verschil met de rustigste weg, de N824 van Diepenheim naar Neede, waar per dag nog geen 2400 motorvoertuigen reden.

N18

De opening van de N18 heeft een positief effect gehad op de drukte op de N739 tussen Haaksbergen en de aansluiting van de A35 bij Hengelo. Vorig jaar daalde het aantal motorvoertuigen op die weg met 20 tot 25 procent en dat heeft een positief effect op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in onder meer Beckum.

Ook maakt vrachtverkeer meer gebruik van die nieuwe N18, waardoor er dus minder vrachtverkeer reed op de verschillende Twentse provinciale wegen.

In totaal reden we vorig jaar ruim 1,7 miljard kilometer op de provinciale wegen.