Verdachte van bedreiging en vuurwapenbezit erkent fouten; OM vermindert strafeis

De verdachte zou op 16 januari een ruit vernield hebben van de woning van zijn vriendin in Hengelo. De man zou haar ook bedreigd hebben. Bij de aanhouding van de man werd een geladen vuurwapen aangetroffen. In september vorig jaar zou hij zijn ex-vrouw bedreigd hebben en haar telefoon vernield hebben. De Hengeloër bekende bijna alle verdenkingen tegen hem.



'Bescherming tegen ex-schoonvader'

"Dat vuurwapen heb ik aangeschaft, omdat mijn ex-schoonvader me bedreigde", vertelde de 40-jarige via een videoverbinding vanuit het huis van bewaring in Almelo. "Maar ik heb het nooit bij me, het ligt altijd bij mij thuis. En ja, er zat munitie bij. Anders heeft het natuurlijk geen zin om zo'n ding te hebben."



"Ik sta achter mijn fouten", zei de Hengeloër. Daarmee bedoelde de man dat hij beseft dat hij fout zat. In de Almelose gevangenis volgde de 'driftkikker', die erkende lastig met kritiek om te kunnen gaan, meerdere cursussen om zichzelf te leren beheersen. Belangrijk, aldus de Hengeloër. "Ik sta ervoor open."



Kinderen

De officier van justitie wees de man erop dat zijn kinderen bij de woordenwisseling met zijn ex aanwezig waren. "U moet wel bedenken dat kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders een grotere kans hebben dat ze later ook zulk gedrag vertonen."



Toch zag de officier wel dat de Hengeloër echt zijn best doet om anders in het leven te staan. Hij paste zijn oorspronkelijke eis van negen maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, aan naar beneden. Als de rechtbank de eis over twee weken volgt, dan komt de man kort na het vonnis op vrije voeten.