Hockeysters MHC Almelo genieten van eerste training sinds weken

Sinds vrijdag hebben sportclubs zich daarop kunnen voorbereid en waar nodig zijn maatregelen genomen. Niet iedere gemeente ging hierin mee want in veel plaatsen mag beperkte jeugdsport vanaf 6 mei. In Almelo was het vanmiddag om vier uur wel weer zover.

De jeugdgroepen tot 12 jaar mochten voor het eerst in zeven weken weer de sportvelden op. Tot 12 jaar hoeven de kinderen zich niet te houden aan de anderhalve meter maar van 13 tot 18 jaar is die afstandsregel er wel.

Evalueren

Vandaar dat de Almelose hockeyclub zich vandaag eerst wilde beperken tot de jongste groep. "We evalueren iedere dag en in de loop van de week hopen we het op te kunnen bouwen", zegt MHC-bestuurslid Boudien van Leussen.

"Morgen zijn de pubers en dan gaan we zien hoe dat verloopt."

Eerste trainingen jeugdhockey Almelo goed verlopen (Foto: RTV Oost)

De tien- en elfjarige May en Jill vonden het heerlijk om weer te kunnen trainen. "Het is wel jammer dat we geen wedstrijden kunnen spelen, want dat vind ik toch het leukst", zegt Jill. Maar beiden zijn dolblij dat ze hun vriendinnen weer konden zien.



"Ik heb het wel gemist, want het duurde lang", zegt May met rode koontjes. May had in het begin vooral last van stijve spieren "want het was eerst even moeilijk met bukken".

Geen afzetlint

Als het gaat om parkeerruimte of de breedte van de looppaden op het sportterrein, dan heeft MHC Almelo het goed voor elkaar. Daarom was het bij deze club vandaag niet nodig om de sporters met linten of bordjes de goede kant op te wijzen, iedereen kan hier op het terrein buiten de velden goed afstand houden.

De kleedkamers zijn afgesloten en de wc is eigenlijk alleen bedoeld voor noodgevallen. Want vooraf is de kinderen gevraagd om thuis om te kleden, de bidon te vullen en naar de wc te gaan. De meeste stapten van het veld ook weer snel in de auto bij pa of ma.

Keurig verlopen

Op een enkeling na is het parkeerterrein zo'n tien minuten na de training ook weer leeg. Bestuurslid Boudien van Leusse heeft het vanaf de poort staan bekijken en is tevreden. "De ouders hebben in de gaten waar het om gaat en eigenlijk is het keurig verlopen. Ik ben benieuwd hoe het morgen met de pubers gaat", klinkt ze hoopvol.