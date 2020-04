Imminkhoeve in Lemele vangt tijdelijk coronapatiënten op

Hiermee organiseren GGD IJsselland en GHOR IJsselland extra opvang van patiënten voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, mensen die beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang in de regio IJsselland.

Isolatie

Imminkhoeve is normaal gesproken een aangepast vakantieverblijf voor mensen met een beperking en ouderen. Het verblijf in Lemele komt voor een deel beschikbaar voor de opvang en biedt ruimte aan veertig herstellende patiënten die te ziek zijn om thuis te blijven, verpleegd te worden in een verpleeg- of verzorgingstehuis of herstellende zijn na een ziekenhuisopname. Opvang van patiënten is alleen mogelijk na verwijzing van een huisarts of het ziekenhuis.

De locatie beschikt over een groot terrein en biedt meerdere accommodaties, wat het geïsoleerd opvangen en verplegen van COVID-19-patiënten goed mogelijk maakt.

De Imminkhoeve biedt plaats aan veertig coronapatiënten (Foto: Imminkhoeve)

Snel inzetbaar

"Imminkhoeve in Lemele is een ideale plek voor de COVID-19-patiënten. Je gunt ze een goede en fijne plek om te kunnen herstellen", zegt Rianne van den Berg, directeur GGD IJsselland en GHOR IJsselland.

Het gaat om patiënten die flink ziek zijn (geweest). "Denk aan mensen die niet ziek genoeg zijn om nog in het ziekenhuis te blijven maar die ook nog niet naar huis kunnen. Of andersom. Het gaat ook om mensen uit een verpleeg- of verzorgingstehuis, mensen die 'beschermd wonen' of uit de maatschappelijke opvang die coronagerichte zorg nodig hebben."

'Mooie plek'

In de regio hebben verschillende organisaties zich de afgelopen weken aangeboden als opvanglocatie voor COVID-19-patiënten. De speciaal opgezette projectorganisatie zocht eerst binnen bestaande zorggebouwen naar een geschikte locatie. Marco Huisman, projectleider vanuit Veiligheidsregio IJsselland: "De keuze is gevallen op Imminkhoeve: centraal gelegen in de regio en qua inrichting snel inzetbaar."



Directeur Esther van der Kooij is blij met de goede samenwerking. "Samen staan we sterk en zo komen we tot oplossingen waarbij de zorg voor deze patiënten het beste ingericht kan worden. We zijn blij dat we als Imminkhoeve daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren."



Indien nodig kan het tijdelijke zorghotel in gebruik worden genomen. Het is afwachten of dit daadwerkelijk noodzakelijk is nu het aantal ziekenhuisopnames wat afneemt door de genomen maatregelen. Mocht er toch weer een stijging komen, dan zijn de organisaties hierop voorbereid.