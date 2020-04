Schippers in de Kop dringen aan op noodfonds voor de Bruine Vloot

Beroepsschippers die met hun zeilschepen stilliggen in de havens in de Kop van Overijssel luiden de noodklok. Zonder steun vanuit een noodfonds dreigen er faillissementen.

De chartervaart wordt keihard getroffen door de coronamaatregelen. In het hele land liggen zo'n vierhonderd schepen stil. Het grootste aantal maakt deel uit van de Bruine Vloot. Dat zijn bij elkaar zo'n driehonderd historische zeilschepen, zoals tjalken, klippers en aken die met passagiers binnenvaart tochten maken of naar het wad varen.

De BBZ, vereniging voor de beroepsvaart, heeft de Minister van Economische zaken en Klimaat in een brief om financiële hulp gevraagd. Het voortbestaan van de chartervaart wordt bedreigd. Een noodfonds is daarom dringend nodig.

Stil

De Bruine Vloot kent thuishavens in onder meer Kampen, Zwartsluis en Blokzijl. De schippers halen hun inkomsten voornamelijk uit zeil-arrangementen. Dat ligt nu helemaal stil. Eén van de schippers is Jolan Kanters. Haar schip Oban ligt in de haven van Kampen. Als de corona-crisis niet was uitgebroken, zou zij nu ergens aan het zeilen zijn bij Denemarken.

Vaste lasten

Alle gasten hebben geannuleerd en hun geld teruggekregen. De rekeningen van de vaste lasten blijven wel komen. Het gaat om tienduizenden euro's per jaar. De vaste lasten voor zeewaardige zeilschepen liggen hoger dan binnenvaartschepen. Dat komt door de strengere regelgeving en keuringen.

Een noodfonds zou haar kunnen redden.

Onmogelijk

Rob Peetoom uit IJsselmuiden is voorzitter van Zeilvloot Zwartsluis. Alle schepen van deze stichting liggen stil in de haven van Zwartsluis. Dat is de plek waar de schepen normaal gesproken alleen in de winter stilliggen. Peetoom zeilt met groepen op binnenwateren zoals het IJsselmeer.

Het is volgens hem onmogelijk om aan boord de anderhalvemeternorm te hanteren. Ook met kleinere groepen gaat dat niet.

Kopje onder

De totale omzet die de Bruine Vloot maakt, is jaarlijks zo'n 65 miljoen euro. Volgens Rob Peetoom wordt er niet om zo'n groot bedrag gevraagd. Maar hoeveel geld er precies nodig is om faillissementen te gaan, valt nog niet te zeggen.

De kosten die schippers maken verschillen. Daar komt bij dat een deel van het personeel dat werkzaam is op de Bruine Vloot elders werk zal vinden. Als er geen noodfonds komt, zal dit kopje-onder betekenen voor veel ondernemingen in de chartervaart.