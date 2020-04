Directrice failliete zorgorganisatie moet bijna miljoen betalen aan pensioenfonds

De directrice van de failliete zorgorganisatie Solace ATC moet het pensioenfonds PFZW ruim negen ton betalen. Dat blijkt uit een vonnis van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Solace ATC was voornamelijk in Twente actief en gespecialiseerd in thuiszorg. De vrouw is intussen een nieuwe zorgorganisatie begonnen, die vorig jaar onder politiek vuur kwam te liggen.

Door het bankroet, medio 2016, kwamen ruim tweehonderd thuishulpen op straat te staan. Solace ATC telde op dat moment ruim achthonderd cliënten.

Voor de rechter gedaagd

Aanvankelijk had de directrice met het pensioenfonds PFZW een betalingsregeling getroffen, waarbij 150.000 euro per maand moest worden afbetaald. Nadat de directrice had laten weten hier niet aan te kunnen voldoen, stapte het pensioenfonds naar de rechter.

Het gerechtshof heeft nu in een arrest bepaald dat de directrice op persoonlijke titel aansprakelijk kan worden gehouden voor de door Solace niet betaalde pensioenpremies. Ze is veroordeeld tot het betalen van ruim 9,1 ton. Het Hof bevestigt daarmee een eerder vonnis van de kantonrechter in Almelo, waartegen de directrice in beroep was gegaan.

Tweede procedure

Los van deze civiele rechtszaak loopt er ook nog een procedure die curator Jacques Daniels tegen de directrice opstartte. Daarin houdt hij haar persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij heeft becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro. De directrice heeft die bestuursaansprakelijkheid intussen bij de rechter aangevochten.

De directrice is een nieuw zorgbureau begonnen, waarover september vorig jaar beroering ontstond. De gemeente Almelo had dusdanige twijfels over deze zorgorganisatie dat het contract werd opgezegd.

RTV Oost berichtte medio vorig jaar dat de zorgorganisatie onder politiek vuur was komen te liggen. Volgens de Almelose PVV-fractie blijkt uit de jaarcijfers namelijk dat het erop lijkt dat BiOns 'bankje speelt' door zorggeld als leningen aan collega-zorgorganisaties te verstrekken.