Technisch directeur Ted van Leeuwen moet weg bij FC Twente

Directeur Paul van der Kraan: "Ted van Leeuwen heeft vorig seizoen met het behalen van de titel in de Keuken Kampioen Divisie en daardoor te zorgen voor directe terugkeer naar de Eredivisie fantastisch werk geleverd. Dit seizoen heeft de club zich, weliswaar op ongebruikelijke wijze, weten te handhaven in de Eredivisie. Om een nieuwe stap te zetten willen we een andere koers varen. Uiteraard zijn we Ted zeer erkentelijk voor al datgene wat hij de afgelopen twee seizoenen heeft gerealiseerd. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd."

Van Leeuwen is bezig aan zijn tweede periode in Enschede. Hij begon daar in 2018 aan. Ook in 2015-2016 was hij actief bij de Enschedese club. Tussendoor werkte hij voor het Deense Esbjerg fB.