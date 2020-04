Schoonman voorgedragen als dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dirk-Siert Schoonman moet de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta worden. Hij volgt daarmee de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk op. De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

In de afgelopen periode heeft Piet Zoon, voormalig burgemeester in onder meer Raalte, de functie van dijkgraaf waargenomen. De nieuwe dijkgraaf wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Waterschap Vallei en Veluwe

Schoonman is op dit moment nog Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe en heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen met energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille. Lange tijd is hij melkveehouder geweest in het Gelderse Brummen en actief als bestuurder bij land en tuinbouw organisaties zoals LTO-Noord.



"Sinds 2015 ben ik bestuurlijk actief in de waterwereld. Fantastisch hoe waterschappen steeds zichtbaarder zijn geworden door de grote opgaven zoals aanpassing aan de gevolgen van de klimaatsverandering. Een opgave waar ook het werkgebied van WDODelta voor staat. Ik voel mij vereerd om voorgedragen te worden als nieuwe dijkgraaf bij dit waterschap. Een prachtig gebied met heel veel water, van droog tot nat en van hoog tot laag", reageert Schoonman op zijn voordracht.

Vacature

Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 37 kandidaten gereageerd; elf vrouwen en 26 mannen. Hiervan zijn dertien personen op eerste gesprek geweest. De vertrouwenscommissie heeft met vijf kandidaten een verdiepingsronde gemaakt en in de tweede ronde met drie kandidaten.



Karst Spijkervet, voorzitter van de vertrouwenscommissie: "Het jonge waterschap WDODelta heeft gezocht naar een verbinder. Het algemeen bestuur heeft een profielschets opgesteld, en op basis daarvan draagt de vertrouwenscommissie unaniem de heer Schoonman voor. Tijdens de gesprekken hebben we goed onderzocht of de kandidaat een eigentijds bestuurder is, ondernemend is ingesteld en ‘out-of-the-box’ durft te denken. Wij bevelen Dirk-Siert Schoonman van harte aan als een nieuwe toekomstgerichte dijkgraaf voor ons waterschap."

De aanbeveling wordt nu ter beschouwing voorgelegd aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de Provincies Drenthe en Overijssel, het werkgebied van het waterschap. Daarna gaat de aanbeveling, inclusief beschouwing, naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de voordracht voor benoeming bij koninklijk besluit.