PEC Zwolle Vrouwen neemt afscheid van nog zes speelsters

"Zoals ieder seizoen komen en gaan er speelsters, maar het moge duidelijk zijn dat we liever niet op deze manier afscheid hadden willen nemen. Een voetballer, man of vrouw, hoort afscheid te nemen op het veld voor het publiek, maar dat zit er voorlopig niet in. Zeker voor Yvette en Rebecca, die jarenlang in Zwolle speelden, is dit een hard gelag. We zullen dan ook zeker van hen én van de andere speelsters op een later moment gepast afscheid nemen", aldus Sebastiaan Borgardijn, technisch manager PEC Zwolle Vrouwen.

Maatschappelijke carrière

Yvette van Daelen en Rebecca Doejaaren nemen afscheid van het vrouwenvoetbal en gaan zich volledig focussen op een maatschappelijke carrière. De 24-jarige Van Daelen kwam voor eerst in het seizoen 2012/2013 in actie voor de Blauwvingers. Ook de 21-jarige Doejaaren neemt afscheid van het professionele voetbal. Op 15-jarige leeftijd debuteerde de jongeling al voor het eerste van PEC Zwolle. Ook Nienke Olthof vertrekt bij de ploeg uit Zwolle. Dat meldde PEC Zwolle gisteren.

Ook drie jongelingen vertrekken

Nikita Tromp, Dara Broekhaar en Marit Auée verlaten alle drie het MAC3PARK stadion. Laatstgenoemde maakte een positieve ontwikkeling door en dat bleef niet onopgemerkt. Auée is inmiddels international en gaat deze zomer naar de Verendigde Staten. Waarbij de 18-jarige speelster haar studie en het profvoetbal gaat combineren. De nog 17-jarige Tromp vertrekt eerder dan verwacht uit Zwolle. Op voorhand zou de jonge spits twee seizoenen uitkomen voor de Blauwvingers. Na onderling overleg is dat bij één seizoen gebleven. Ook de 19-jarige Broekhaar vertrekt bij PEC Zwolle. De speelster maakte officieel nog deel uit van Jong PEC Zwolle Vrouwen, maar zat toch al enkele keren bij het eerste op de bank. Uiteindelijk maakte zij geen officiële minuten, wel speelde zij één bekerduel.

Noodgedwongen stoppen

Bonita Theunissen transfereerde in 2018 van Achilles '29 Vrouwen naar de Zwollenaren. Theunissen kende door blessureleed twee moeizame seizoenen bij de blauw-witte. In haar eerste seizoen kwam zij tot vijftien wedstrijden. Dit seizoen verliep nog minder. De speelster uit het Gelderse Wijchen kwam twee keer in actie. Theunissen kwam in totaal drie keer tot scoren. De aanvalster zet nu noodgedwongen een punt achter haar loopbaan.