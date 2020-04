Daan Rots (18) tekent eerste contract bij FC Twente

Rob Boudrie, Manager Opleiding: "Het is Daan’s eerste contract, en dat is een verdiende beloning voor zijn harde werken. Het is altijd mooi om te zien dat een talentvolle speler zich vanaf het jongste jeugdteam zo ontwikkelt en uiteindelijk de hele Academie doorloopt. Dit contract is voor Daan ook een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen tot profvoetballer. Wij bieden hem de middelen om samen verder te groeien in zijn carrière."

Hopen op een kans in het eerste

In 2012 maakte Rots de overstap van SV Grol naar de jeugdopleiding van FC Twente. Voor de voetballer ging dat niet zonder slag of stoot en had hij het soms maar al te lastig. "Zeker in de C-jeugd toen ik het fysiek lastig had. Afgelopen seizoen heb ik mij goed kunnen laten zien in de Onder 19 met doelpunten en assists en heb ik veel geleerd. Het was wel het jaar waarin ik voelde; ‘dit seizoen moet het gebeuren’. Ook met de eerste selectie heb ik mee mogen trainen en dan krijg je steeds sterker het gevoel dat je er nog meer voor moet gaan. Komend seizoen speel ik bij de Onder 21 en hoop ik mij in de voorbereiding ook te kunnen laten zien bij het eerste elftal," aldus Rots.