Jildou deed verslag van de historische kampioensrit: “Het stroomde vol langs de kanten"

Aanstaande zaterdag is het precies tien jaar geleden dat FC Twente kampioen van Nederland werd. Deze week blikken we uitgebreid terug op 2010. Jildou van Opzeeland, inmiddels verslaggever bij RTL Nieuws, deed voor RTV Oost verslag van een knotsgekke dag langs de snelweg. Ze sprak erover met Bert van Losser in Blijf thuis in Overijssel.

Dat de titel alweer tien jaar geleden is, kan Van Opzeeland amper geloven. Ze herinnert zich nog goed hoe de dag verliep. Van Opzeeland was die dag op pad om verslag te doen van het feest voor RTV Oost. Het begon allemaal op een verlaten parkeerplaats langs de snelweg bij Holten, waar een toen nog eenzame open bus stond met beplakte zijkanten. De Twentse kampioenen zouden uiteindelijk vanuit de spelersbus overstappen en met de open bus naar Enschede vervoerd worden.

Parkeerplaats

"We moesten heel lang zoeken. Op een parkeerplaats zagen we een open rode bus. De Belgische chauffeur die hem bestuurde zei van niets te weten." Onder de beplakte zijkanten bleek 'FC Twente Kampioen' te staan. De chauffeur had volgens Van Opzeeland tot op dat moment nog geen idee wat hem te wachten stond.

Daarna begon het grote wachten op de spelersbus, die vanuit Breda zou komen. "Het was echt een beetje 'busje komt zo'. Ik stond langs de weg en er werd vanuit de studio wel honderd keer gevraagd: is 'ie er al? Komt 'ie nou al? Uiteindelijk was het al het wachten waard." Van Opzeeland had nog geen idee hoe de dag verder zou gaan verlopen. "Het stroomde vol langs de kanten. Dat heeft me echt verrast. Dat was zo'n geweldige sfeer."

Vlaggen en fakkels

Er stonden duizenden supporters met vlaggen en fakkels, herinnert Van Opzeeland zich. "Er ontstond een hele file, omdat een speler een kratje bier pakte. Er viel iemand half van de bus af met die schaal. Ik zal het nooit meer vergeten."

De ouders van Van Opzeeland wonen nog altijd in Delden. Wanneer ze op bezoek gaat, komt ze elke keer nog langs de plek waar de open bus geparkeerd stond langs de snelweg. "Iedere keer als ik op dat punt ben, denk ik er even aan terug."