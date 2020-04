Jarig muziekcafé De Cactus gaat vanwege corona online optredens uitzenden

Muziekliefhebber als hij is, heeft uitbater Erwin Kwakman van café De Cactus er haast een sport van gemaakt om zoveel mogelijk livemuziek in huis te halen. Hij had voor de komende tijd dan ook een propvolle agenda. Tot het coronavirus zich aandiende. Maar daar heeft Kwakman nu wat op gevonden.

Dit najaar viert café De Cactus z'n vijfentwintigste verjaardag. In die kwart eeuw heeft het etablissement in hartje Hengelo een reputatie opgebouwd als muziekcafé. Niet alleen in Hengelo, maar ook ver daarbuiten. En waar intussen al tal van gerenommeerde muzikanten uit zowel het binnen- als buitenland op het podium heeft gestaan.

Kleinste podium van Twente

Dat deden ze op 'het kleinste podium van Twente', zoals de slogan van De Cactus luidt. Juist in de nieuwe anderhalvemetersamenleving niet echt handig, zo'n piepkleine bühne.

De Cactus op slot doen, is voor muziekfanaat Erwin Kwakman echter geen optie. Zodoende kwam hij al filosoferend op het idee om dan maar live te gaan via het internet.

Alternatief

"Met goede camera's, goed geluid en met een mobiele regiewagen hier buiten voor de deur", zegt Kwakman. "Het podium is inderdaad klein, maar omdat er geen publiek is kunnen we de hele Cactus als decor gebruiken. Zo kunnen de muzikanten keurig die anderhalve meter in acht nemen. Op die manier denken we een heel goed alternatief te kunnen bieden. Ter afwisseling van al die coronaprogramma's momenteel op tv."

Veel voeten in aarde

Al had het organisatorisch aardig wat voeten in aarde. "We hebben een nieuwe website moeten bouwen, die woensdagavond online gaat. Mensen kunnen via de ticketshop op deze website een digitaal entreebewijs bestellen. Vervolgens ontvangen ze een linkje met wachtwoord. Een halfuur voordat het concert begint, kunnen ze inloggen en alvast meekijken wat er op het podium gebeurt."

De eerste optredens staan al geboekt. Met bekende namen als Dilana Smith, Enorm, Erwin Nyhoff en de Southern-rockformatie The Bössels.

VIP-gasten

Vanzelfsprekend hoopt Kwakman dat zijn café op zo kort mogelijke termijn de deuren weer kan openen. Al is hij realist genoeg om te beseffen dat de altijd zo gezellig volle Cactus er voorlopig even nog niet in zit. "Maar misschien kunnen we uit het publiek dat een digitaal ticket heeft gekocht er een aantal mensen selecteren, dat we hier dan als VIP ontvangen. Met een welkomstdrankje en in de pauze een bitterbal. Nog geen idee of dat er straks in de praktijk daadwerkelijk van komt, maar we zitten in ieder geval boordevol ideeën."