Honderden verrassingspakketten voor 'vergeten ouderen' in Rijssen

Een initiatief van Gerdi Schippers, die door haar moeder op het idee kwam. "We zien heel veel acties voor kinderen, volwassen en ouderen in bijvoorbeeld verzorgingshuizen. Zo sprak ik mijn moeder - ze zit in een verzorgingshuis - en zij vertelde mij dat ze voor de zoveelste keer gebak had gekregen. Heel goed dat ze zoveel aandacht krijgt, maar er zijn ook veel ouderen die nog zelfstandig wonen en niet in het zonnetje gezet worden."

Zo'n 800 pakketten worden vandaag uitgedeeld (tekst gaat verder onder de video).

Vrijwilligers

En dus bedacht Schippers het plan om honderden pakketten in elkaar te zetten en vandaag te bezorgen. "Wie riepen mensen op om elkaar aan te melden. Familie, vrienden of bijvoorbeeld de buurman. Dat liep een beetje uit de hand want we hebben uiteindelijk 790 aanmeldingen."

En dat kon Schippers natuurlijk niet alleen. "Gelukkig zijn er heel veel mensen die ons geholpen hebben. Zo'n zeventig vrouwen hebben alle placemats en mondkapjes genaaid. Daarnaast gaan er vandaag heel veel vrijwilligers op pad om iedereen te verrassen. Het is prachtig om te zien hoe iedereen reageert op de pakketten, de een wordt emotioneel en de ander begint te glimlachen."

Emotioneel

Bij het bezorgen van de pakketten wordt een van de ouderen emotioneel: "Ik ben onlangs mijn man verloren. Nu kan ik door de crisis geen bezoek meer ontvangen. Ik heb het er heel moeilijk mee."

Een paar deuren verder reageert een bewoonster erg opgewekt. "Prachtig. Super leuk dat ze dit doen. Vrijdag vier ik mijn verjaardag, dat zal wat anders zijn dan normaal, maar we komen hier wel doorheen!"