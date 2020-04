Zwolse zanger Leon Moorman lanceert ondanks 'coronatijd' nieuwe videoclip

De videoclip van zanger Leon Moorman uit Zwolle moest vanwege de coronacrisis even op zich laten wachten, terwijl zijn nieuwste single 'Heur joe wel' al een tijdje uit is. "Ik had heel veel ideeën voor de videoclip, maar dat was allemaal niet meer mogelijk in coronatijd”, vertelt de muzikant.

Wat is er in je nieuwe videoclip te zien?

"Je ziet me aan het werk in de studio. Ook zie je hoe ik mijn nieuwe album schrijf in Zweden, waarvan dit de eerste uitgebrachte single is. Cameraman Roy van Veen was het hele jaar bij me en zo had ik het geluk dat er veel videomateriaal van mijn werk in het afgelopen jaar was. Dankzij de beelden is het toch mogelijk om het verhaal achter dit lied te vertellen."

Wat is het verhaal achter de videoclip?

"Je kent het wel", zegt Leon. "De goed bedoelde adviezen en tips van mensen, of soms wel kritiek. We zijn geneigd om ons daardoor te laten remmen. Dit lied gaat vooral over je eigen weg gaan en je niet laten beïnvloeden door wat anderen vinden."



Wat betekent het lied voor jou?

“Ik wou gewoon heel graag D-pop maken, dus muziek in het Drents. Natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen: ‘zou je dat nou wel doen?’ Of die het afraden. Toch ben ik het gewoon gaan doen en ben ik naar Zweden gegaan om dit album te maken. We brengen dat nu dus ook in beeld met de clip.”



Waarom zing je juist in het Drents?

“Dat is gewoon de taal waarin ik mij het beste kan uiten. Ook geloof ik erin dat het niet uitmaakt of je het nou verstaat of niet. Als je naar het Engels kijkt, Italiaans, Spaans, of zelfs de Koreaanse popmuziek, dan begrijpen de mensen ook niet altijd alles. Het betekent niet dat de muziek je niet kan raken of dat je het niet mooi kan vinden."