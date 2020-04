Speltherapeut boekt twee ton over: gemeente Almelo eist opheldering

Het college van B en W schrijft dit in een antwoord op vragen van raadslid Sebastiaan Stöteler (PVV). Hij vroeg zich af of Almelo wel ooit in zee had moeten gaan met RHV Zorg.

Speltherapie

De zorgaanbieder houdt zich bezig met de begeleiding van kinderen van drie tot vijftien jaar en doet dit via speltherapie. Het bureau heeft contracten met het zorg-samenwerkingsverband van Twentse gemeenten 'Samen 14' en doet verder zaken met onder meer de gemeente Almelo.



De zorginstelling wordt gerund door een echtpaar uit Oldenzaal en is goed voor een jaaromzet die in de tonnen loopt. Volgens de laatst bekende jaarrekening, die dateert van 2018, werd ruim 400.000 euro omzet geboekt.

Alarm

Uit de jaarstukken blijkt dat er twee ton is overgeboekt naar een spaarrekening. Tot verontwaardiging van de PVV, die hierover alarm sloeg bij het gemeentebestuur. Raadslid Stöteler wil weten hoe het kan dat de helft van de jaaromzet kan worden overgeheveld en of dit betekent dat dit geld dan niet voor de zorg wordt gebruikt.

"Het overboeken van 200.000 euro naar een spaarrekening bij een omzet van 400.000 euro op jaarbasis is voor ons aanleiding om in gesprek te gaan met deze aanbieder. De zorgaanbieder zal in dat gesprek moeten aangeven hoe deze cijfers zich verhouden tot ons uitgangspunt dat zorggeld besteed moet worden aan zorg", antwoorden B en W.

Hoge winstcijfers

Ook stelt PVV'er Stöteler kanttekeningen bij de exorbitant hoge winstcijfers van RHV Zorg. In eerdere onderzoeken naar zogenoemde 'zorgcowboys' - zorgondernemers die buitensporige winsten opstrijken - wordt vaak kritisch gekeken naar dergelijke winsten. Juist omdat in die gevallen geld dat juist voor de zorg is bedoeld in de zakken van zakenlieden dreigt te vloeien.

Door de screening

Om die reden heeft de Almelose gemeenteraad medio vorig jaar een nieuwe verordening vastgesteld, waarin een winst van circa 3 procent als billijk wordt genoemd. RHV maakt echter tientallen procenten winst. Stöteler zegt het daarom vreemd te vinden dat RHV Zorg dan toch door de screening is gekomen.

Contract verlengd?

Het college antwoordt daarop dat RHV al een contract per 1 januari 2019 had afgesloten, ruim dus voor de nieuwe verordening van kracht werd. Wel zegt Almelo van RHV meer achtergronden te willen rond de winstcijfers. "Om de situatie zorgvuldig te beoordelen (...) en te beslissen of we het contract in stand houden."

Reactie RHV Zorg

Emeritus Harrie Verbon plaatste eerder bij RTV Oost ook al zijn bedenkingen dat de helft van de jaaromzet van de bedrijfsrekening is overgeboekt naar een privé-spaarrekening. RHV Zorg reageerde dat dit was gedaan op advies van de eigen accountant. "Dit is overigens een spaarrekening die op naam van de firma staat. De onderneming kan er dus te allen tijde over beschikken. Die overboeking gaat dan ook niet ten koste van de zorg die we verlenen", aldus een woordvoerder van RHV Zorg.