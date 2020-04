Speciale coronasessies in plaats van dampende feesttent

Maaike Boksebeld live in actie (Foto: Eigen foto)

De 'corona-versie' van de Heart-klassieker Alone

De agenda voor de komende maanden puilde uit. De formatie Super Sundays is immers een populaire verschijning in de feesttenten in Overijssel. Om hun fans toch van de nodige muzikale vitaminen te voorzien, houden de bandleden zich dezer dagen bezig met speciale 'coronasessies'. Met deze keer de Heart-klassieker 'Alone'.

Het contrast kan haast niet groter. Geen dampende feesttent of ander feestgedruis, maar de stilte van de woonkamer. Waar slechts de klanken van het eigen instrument of stem weerklinken.

Corona verstiert hoogtepunt

Zangeres Maaike Boksebeld en 'haar' mannen van Super Sundays - afkomstig uit Bathmen, Deventer en Kampen - hadden zich er zo op verheugd. Want de traditionele tour langs de feesttenten in deze regio is toch ieder jaar weer een hoogtepunt. Maar door corona komt het er deze zomer niet van.

Muzikale kettingbrief

Omdat stilzitten geen optie is, werd daarop besloten het over een andere boeg te gooien. Waarbij elke muzikant thuis de eigen partij opneemt. "De drummer, de toetsenist, bassist, enzovoort. Je moet het zien als een soort muzikale kettingbrief", zegt Maaike Boksebeld.

Dat opnemen gebeurt aan de hand van het originele nummer, zodat het tempo voor iedereen gelijk ligt. "Onze toetsenist monteert de video's eronder, onze gitarist mixt het vervolgens af tot een goed klinkend geheel. En zo is iedereen er lekker druk mee."

Alweer nieuwe ideeën

Intussen ligt er alweer een nieuw idee op de plank. "Een medley van Tina Turner. Samen met gast-zangeressen. Mijn zus Anouk Schottink uit Enter, bekend van het RTL4-programma The Talent Project en Sanne Klein Horsman uit Borne van The Voice of Holland. Met z'n drietjes dus. En anders dan Tina gaan wij het akoestisch spelen. Voor dat typische Super Sundays-sausje."

De clip van Alone wordt waarschijnlijk in de loop van donderdag gepresenteerd. "Voor wie het niet wil missen, zou ik zeggen: houd vooral onze social media goed in de gaten."