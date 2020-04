Biologisch pluimveehouder uit Hertme blij met opheffing ophokplicht: "Zo wil je ze zien"

Pluimvee mag vanaf vandaag weer naar buiten. Sinds februari gold er een ophokplicht nadat er vogelgriep was aangetroffen bij een Duits kalkoenenbedrijf dicht bij de grens met Groningen.

"Dit is toch wat je wil. Wij hebben een biologisch pluimveebedrijf en we hebben er voor gekozen om dit zo te zien. Of ze allemaal meteen naar buiten renden? Nee, dat ging in een heel rustig tempo."

"Bij een ophokplicht klinkt het alsof de kippen opgesloten worden in hokjes. Maar dat is niet zo, want ze lopen vrij binnen in de stal. Aan de buitenkant van de stal hebben we rolgordijnen die dus drie maanden dicht zaten. Maar sinds vanochtend kunnen de kippen er weer onderdoor naar buiten."

Opheffen ophokplicht op het juiste moment?

Brancheorganisatie Nepluvi maakt zicht echter nog steeds zorgen vanwege de situatie in Hongarije. "Vorige week waren daar nog 28 nieuwe uitbraken en wij vinden dat nog steeds dichtbij", aldus voorzitter Gert-Jan Oplaat.

Volgens Rian lijkt de grootste dreiging uit Duitsland nu voorbij. "In Hongarije is er nog wel vogelgriep en je kunt je afvragen of dit dan te vroeg is of te laat. Ik denk dat het een prima moment is. Maar goed, als er volgende week een uitbraak is, kom je daar weer op terug. Maar, dat is altijd achteraf."