Sportaccommodaties in Twente mogen weer open, maar gemeenten bepalen welke

Kinderen en jeugd tot 18 jaar mogen vanaf vandaag weer samen sporten in de buitenlucht. Voor alle veertien Twentse gemeenten is één protocol opgesteld. Toch zijn er verschillen per gemeente. Waar hockeyen in de ene gemeente is toegestaan, kan dat in de buurgemeente niet mogen.

Het heeft wat hoofdbrekens gekost, maar sinds vandaag is het sportprotocol van de Veiligheidsregio Twente van kracht. Dat protocol is door de sportwethouders van de veertien Twentse gemeenten opgesteld, als aanvulling op de landelijke regels. Kort samengevat mogen buitensportaccommodaties weer open, mits ze aan een aantal strenge voorwaarden voldoen.



Zo moet elke Twentse sportaanbieder een plan indienen bij de gemeenten. Daarin moet onder meer staan wie de ‘corona-coördinator’ is; iemand die erop toeziet dat het protocol wordt nageleefd. Ook moet het materiaal na elke training gedesinfecteerd worden.



Wisselend beeld

Toch mag iedere gemeente in Twente, los van een gedegen protocol van een club, zelf bepalen welke accommodaties weer opengaan. Zo kan een bepaalde sport door een gemeente verboden worden, die in de buurgemeente wel is toegestaan. “Lokale autonomie”, noemt Arco Hofland, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, het.

Regels sportprotocol

Ook de heropening van de sportaccommodaties verloopt wisselend per gemeente. Waar in Almelo vanochtend de eerste accommodaties al open gingen, was dat in sommige andere Twentse gemeenten nog niet het geval.

“Het kan zijn dat een verenging zegt: we hebben nog net iets meer tijd nodig om ook alle richtlijnen te voldoen, dus wij gaan pas later open”, verklaart Rob Christenhusz, wethouder van Oldenzaal, dat wisselende beeld per gemeente.

En zwemmen?

De accommodaties mogen alleen open zijn op werkdagen van 16 tot 21 uur en in het weekend en feestdagen van 9 tot 21 uur.

Baantjes trekken in de buitenbaden in Twente zit er voorlopig niet in; dat is verboden. Zwemmen in recreatieplassen van bijvoorbeeld Het Hulsbeek en Het Rutbeek mag, mits het niet in groepsverband gebeurt.

Van toezicht op de ‘coronaregels’ bij de heropende sportaccommodaties is voorlopig geen sprake, stelt de Veiligheidsregio. “We hebben het volste vertrouwen in de verenigingen.”