GGD waarschuwt voor particuliere coronatesten: 'Onbetrouwbaar en weggegooid geld'

Echt weggegooid geld. Zo noemt Arco Hofland, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, de particuliere zelftests. Meerdere bedrijven in de provincie hebben al zo'n test opgezet, tot ongenoegen van de GGD.

"De foutmarges in die testen zijn nog zo groot, dat het een schijnzekerheid geeft", waarschuwt Hofland namens de GGD. "Het kost geld. Houd dat geld in je zak. Als er testen zijn die wel betrouwbaar zijn, zullen we dat melden."



Veel animo

Onder meer in Losser konden mensen zich vorige week laten testen. Gezien de wachtrij was er flinke animo. "Dat er veel behoefte is aan testen, dat is duidelijk", ziet Hofland.

"Die markt zal zich ook gaan ontwikkelen en er zullen uiteindelijk ook goede testen op de markt komen. Maar op dit moment zijn de particuliere testen onbetrouwbaar en is het echt weggegooid geld."

Meer testen

Op den duur zal er ook in Twente veel meer officieel getest gaan worden, benadrukt Hofland.

"We breiden heel langzaam uit naar het aantal mensen dat we testen. Eerst werden alleen mensen die ziek waren getest, later zijn daar zorgmedewerkers bijgekomen. Nu kan ook onderwijzend personeel en personeel van de kinderopvang getest worden."