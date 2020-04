Schapenslachter(s) actief in de regio; boer tel je schapen!

Achteraf beseft de boer dat hij en zijn vrouw een signaal hebben gemist. In het weekend van de schapenslacht waren hun kleinkinderen te logeren voor een verjaardag. Rond een uur in de nacht kwamen de kleinkinderen bij opa en oma op de slaapkamer omdat ze wakker waren geworden van geluiden. Zoals opa's en oma's dat doen werden de kleinkinderen gerustgesteld en weer naar bed gebracht.

's Nachts gemekker? Dan is er wat loos!

Pas de volgende dag bleek wat de kleinkinderen hadden gehoord: gemekker midden in de nacht. Achteraf kan te Wierik zich wel voor zijn hoofd slaan dat hij die nacht niet vroeg waar de kinderen wakker van waren geworden. "Schapen slapen 's nachts en als je dan gemekker hoort dan is er wat aan de hand", zegt de boer.

Fotograaf: RTV Oost/ Onder de Loep

Het idee dat onbekenden midden in de nacht zijn schapen hebben geslacht en dat die onbekenden rond zijn boerderij hebben gelopen steekt Te Wierik: "ik vind dat een heel akelig idee dat ze hier zo over het erf hebben gelopen." De boer heeft inmiddels zijn boerderij beveiligd.

Ook schapen geslacht op kinderboerderij Olst

Het verhaal van boer Te Wierik staat helaas niet op zich. Na de slacht van de drie lammeren werden in Olst bij een kinderboerderij pal aan de IJsseldijk werden twee schapen geslacht en nog eens vijf kippen gestolen.

De schapen werden bij een hok in de Harry de Jongweide aan de Kortricklaan geslacht. Ook hier bleven huis en ingewanden achter en was het vlees meegenomen. Professioneel geslacht in de nacht van woensdag 25 maart op donderdag 26 maart.

Criminele slacht in weiland Wilp

De honger naar het schapenvlees is hierna blijkbaar nog niet gestild. Het is de nacht van 4 op 5 april een stuk verderop langs de IJssel bij Wilp. De Deventer schaapsherder had de schaapskudde in een weiland langs de dijk gezet, vlakbij een groot tuincentrum. In het weiland achter een kar met boomstammen zijn een schaap en een lam geslacht, ook weer professioneel en ook hier is het vlees meegenomen.

Holten

De laatste slacht gebeurde langs de Larenseweg, de N332 bij Holten. Op 20 april werden de restanten van twee schapen bij een weiland ontdekt, volgens het beproefde recept: vlees meegenomen, poten afgesneden en alleen de organen, kop en huis achtergelaten. Opnieuw professioneel geslacht dus.

Poot geslacht schaap blijft achter bij weiland (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)