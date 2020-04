Trainer Gertjan Verbeek zegt contract op bij Adelaide United

Gertjan Verbeek heeft zijn contract bij Adelaide United laten ontbinden. De oud-trainer van onder meer FC Twente en Heracles Almelo, die werd geboren in Deventer en opgroeide in Enschede, wilde duidelijkheid over zijn toekomst en dat kan men hem in Australië niet bieden.

Verbeek is momenteel in Nederland en heeft Adelaide United laten weten zijn tweede contractjaar niet uit te dienen. "Dat heb ik gedaan omdat de vooruitzichten onzeker zijn", vertelde de oefenmeester woensdagavond aan tafel bij Op1. "De financiële situatie van de club is niet goed en ik moet ook gewoon de kost verdienen voor mijn gezin. Ik denk dat dit vanuit hier beter kan dan vanuit Australië."

Verbeek, die met Adelaide United aan het begin van het seizoen nog de beker veroverde, weet niet wat hij bij de Australische club kan verwachten. "Ze kunnen me geen garantie geven dat er volgend jaar weer voetbal is in Adelaide. Ik hoopte een tweede of derde jaar eraan vast te knopen, maar dat gaat niet gebeuren. We hadden het ontzettend naar ons zin. Jammer dat het zo eindigt", aldus Verbeek.