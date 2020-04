Opnieuw dode ooievaar gevonden in De Lutte: "Geen natuurlijke doodsoorzaak"

"Ik ben al 25 jaar lid van de vogelwerkgroep", zegt Wansing. "Het was al die jaren altijd rustig. Maar deze week heb ik al twee dode ooievaars gevonden, waarvan er één vermoedelijk is doodgeschoten. En dan was er natuurlijk het incident van vorig jaar, dat honderd meter verderop gebeurde."

Het was hét 'dierenverhaal' van vorige lente: het ooievaarsdrama in De Lutte. De eieren van die doodgeschoten ooievaar bleken allemaal bevrucht. En dat maakt het verhaal extra triest, zeiden kenners. De dieren zullen allemaal sterven zonder moeder, voorspelden ze.

Happy end

Niets bleek minder waar. Een speciale ooievaarsopvang in Gelderland meldde zich in De Lutte. Via een livestream keken duizenden mensen naar de eieren in de broedmachine, waar uiteindelijk kerngezonde kuikentjes uit kwamen. Tot op de dag van vandaag leiden ze een zorgeloos bestaan in een ooievaarsoord in Gelderland. Wat was bijna te mooi om waar te zijn.

Met de weesooievaars van vorig jaar gaat het nu prima (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Met de weesooievaars van vorig jaar gaat het nu prima (Foto: RTV Oost)

Eén ding is zeker: zo'n mooi einde als vorig jaar komt er nu niet. De ooievaar die gisteren is ontdekt, heeft namelijk geen eieren gelegd. Al rijzen direct dezelfde vragen als toen: is het dier echt doodgeschoten? En zo ja, wie is de schutter?

Onderzoek

Het antwoord op de eerste vraag krijgen we binnenkort. "De ooievaar is naar een onderzoekscentrum in Utrecht gebracht, waar ze de doodsoorzaak onderzoeken", zegt Wansing. De vogelliefhebber wil nog niet op de zaken vooruitlopen, maar bereidt zich voor op het ergste.

"Hij is sowieso niet een natuurlijke dood gestorven", zegt Wansing, wijzend op de bebloede borst van het dier. "Het is een heel smalle wond, die heel diep is. Als een ooievaarsbek de wond had veroorzaakt, moet de wond breder zijn, en minder diep. Hij bloedt ook uit zijn bek, net zoals de ooievaar die was neergeschoten."

Ook Piet van Andel, beheerder van de ooievaarsopvang waar de ooievaars van vorig jaar verblijven, kan het nieuws amper bevatten. "Dit is echt vreselijk. Ik ben helemaal van slag."

Tweede dode ooievaar

Het is de tweede klap die de Gelderse vogelliefhebber krijgt deze week. Afgelopen zondag plaatste zijn opvangcentrum een uitgebreide post op Facebook over een andere dode ooievaar, die (toevallig?) ook uit De Lutte komt.

"De exacte doodsoorzaak blijft altijd gissen, maar in dit geval is een hartstilstand niet uit te sluiten", staat in het bericht. "Het vrouwtje blijft alleen achter en het lijkt er op dat zelfs ooievaars iets hebben van een rouwperiode. Ze heeft de hele nacht naast het dode mannetje op het nest gestaan en had hem vanmorgen zelfs gedeeltelijk toegedekt met hooi."

De uitslag over de doodsoorzaak van de ooievaar die gisteren is gevonden, komt binnen enkele dagen.