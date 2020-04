Recherche deed onderzoek naar haren van everzwijn in Steenwijker Puzzelmoord

Twee spades uit het huis van de verdachte in de Steenwijker Puzzelmoord zijn onderzocht op aanwezigheid van everzwijnharen. Dat werd vandaag duidelijk bij een voorbereidende rechtszaak tegen de man uit Meppel. De Puzzelmoord draait om het ombrengen van Steenwijker Halil Erol in 2010. Verschillende lichaamsdelen werden later verspreid in de regio teruggevonden.

Op een van de plekken waar die delen zijn gevonden, zijn ook haren van een everzwijn gevonden. Op de spades uit de schuur van de verdachte werden ook dierharen aangetroffen. Onderzocht is of die haren overeen kwamen met de haren op de plaats delict. Dat blijkt niet het geval.

Haren als bewijs

Andere haren vormen wel een groot deel van het bewijs tegen de Meppeler verdachte. Zo zijn de haren van hem en zijn vriendin aangetroffen op een dekbedhoes, waarin lichaamsdelen van Erol waren verpakt. Ook zaten zijn haren op een IKEA-stoelhoes, waarin andere lichaamsdelen van het slachtoffer zaten.

De psyche van de verdachte in deze gruwelijke zaak is afgelopen weken onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Binnen enkele weken brengen deskundigen een rapport over hem uit. De verdachte is al eens veroordeeld tot tbs voor een ander levensdelict. Hij volgde de rechtszitting vandaag via videoverbinding. Zijn advocaat wilde graag dat de Meppeler op vrije voeten komt tot aan het eindproces. Daar ging de rechtbank niet in mee.

Geweld

Hoe de Steenwijker om het leven is gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. Justitie heeft het over meerdere 'geweldshandelingen'. "Door de wijze waarop het lichaam is aangetroffen, is de doodsoorzaak niet meer te herleiden."

Drie verdachten

Voor de moord op de Steenwijker zijn drie verdachten opgepakt. Twee vrouwen, onder wie de ex van het slachtoffer, en de Meppeler. De vrouwen zitten niet meer vast.

De man werd vorig jaar zomer aangehouden nadat er forensisch onderzoek was gedaan in een woning in Meppel. Hij woonde in dit huis toen Erol verdween in 2010. De Meppeler werd toen ook al aangehouden in het onderzoek naar de dood van Erol, evenals de ex-vrouw. Destijds was er te weinig bewijs tegen hen en werden ze vrijgelaten.

Telefoongegevens

Erol is op de dag van zijn vermissing samen met zijn ex, kinderen en toenmalige bewoners in het huis aan de Jan Sluytersstraat geweest. Daarna is hij niet meer gezien. Volgens het OM is Erol omgebracht op 6 februari 2010, tussen 13.00 en 15.30 uur. "Zijn telefoon was op dat moment in het huis." Daarna is er niets meer van het slachtoffer vernomen. "Zo is er niet meer gepind, terwijl hij dat iedere dag deed." Ook reageerde hij niet meer op een sms en inkomend gesprek van een vriend, waar hij voetbal zou komen kijken.

Rond etenstijd wordt het signaal van Erols telefoon nog wel opgevangen door een mast bij de Havelterberg. "Precies op de route die de Meppeler verdachte op dat moment aflegde om Erols ex en kinderen naar huis te brengen in Steenwijk. En daar komt nog bij dat de verdachte op een eerder moment Erol heeft bedreigd met de dood." Later werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren.

Ontkenning

De Meppeler verdachte ontkent betrokken te zijn bij de moord. "Ik heb niets met die zaak te maken", zei hij eerder. "Ik snap er geen fuck van. Ik word er gestoord van." Zijn advocaat zegt dat er helemaal geen direct bewijs is dat linkt naar haar cliënt. "Dat dekbed is een oud dekbed. Toen hij ging samenwonen heeft mijn cliënt de hoes weggedaan naar de kringloopwinkel. Dus het kan goed dat een onbekende de hoes heeft gebruikt om die romp in te verpakken. Er is dan ook DNA aangetroffen op die hoes van een onbekend persoon."

De man is eerder veroordeeld voor het verkrachten en ombrengen van een vrouw in Friesland. Dat gebeurde eind jaren negentig. Hij kreeg toen acht jaar cel en tbs opgelegd.

Het eindproces in de Steenwijker Puzzelmoord dient begin september. In de tussentijd is er nog een korte rechtszitting in juli. De Meppeler verdachte blijft zeker tot dan achter slot en grendel.