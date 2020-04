Oldenzaal Promotie zoekt fotografen die eigen stad in beeld brengen

Oldenzaal Promotie is op zoek naar Oldenzalers die foto's en films in hun eigen stad willen maken. Op een oproep deze week in een weekblad hebben al meerdere mensen gereageerd.

Het idee is bedacht door Jeff van den Biggelaar van Oldenzaal Promotie. "Ik ben hier nog niet zo lang werkzaam en was wat aan het rondkijken wat er zoal is aan beeldmateriaal. Dat is natuurlijk al veel, maar lang niet alles is van deze tijd. Daar kan wel wat nieuws bij", vertelt hij enthousiast.

'Oog voor detail'

En dus werd de oproep gedaan voor 'vrijwilligers met oog voor detail.' "We maken natuurlijk ook gebruik van professionele fotografen. Maar die kijken toch anders naar bepaalde zaken dan de Oldenzalers zelf. Die beleven hun stad toch meer vanuit hun eigen specifieke kennis over hun woonplaats", zegt Van den Biggelaar.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het materiaal op alle kanalen van Oldenzaal Promotie terecht komt. "En misschien kunnen we een soort mediaclub oprichten. Met bijvoorbeeld ook schrijvers erbij. Die kunnen dan verhalen maken bij de foto's en films die gemaakt worden."

'Heel benieuwd'

Morgen gaat Van den Biggelaar al in gesprek met enkele kandidaten. "Ik ben heel benieuwd wat het op gaat leveren. We maken kennis, leggen uit wat de bedoeling is en kunnen misschien al mensen op pad sturen."

De coronatijd maakt dat ook dit anders dan anders zal zijn. "Maar het geeft ook wel weer mogelijkheden. Je kunt nu bijvoorbeeld prachtige dingen in de natuur doen. Of bijvoorbeeld straten en pleinen fotograferen die normaal gesproken heel druk zijn en waar nu niks te doen is. Grote evenementen als de Boeskool is Lös of sporttoernooien zijn er nu even niet, maar dat komt wel weer."