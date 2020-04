De politie vraagt je hulp bij het oplossen van deze misdrijven

De politie vraagt je hulp bij het oplossen van misdrijven in Haaksbergen, Diepenveen, Enschede, Ommen, Kampen, Almelo, Rossum, Olst, Broekland, Wilp en Holten. Wie herkent de daders op de camerabeelden of heeft meer informatie?

Haaksbergen – Politie zoekt dader(s) van woninginbraak

Op 9 januari wordt op klaarlichte dag ingebroken in een woning aan de Krakeelsweg. Verschillende spullen worden meegenomen. Op beeld is te zien hoe een vrouw een ruit vernielt. (Her)kent u deze vrouw? Wij spreken u graag!

Diepenveen – Vrouw slachtoffer van oplichting

Een vrouw ontvangt een mail die afkomstig lijkt van haar bank. In de mail staat dat haar bankpas binnenkort verloopt. Ze klikt op de link in de mail en vult de gevraagde gegevens in. Intussen worden de gegevens onderschept en al snel worden aankopen gedaan van haar geld in verschillende winkels in Utrecht. Van een van de winkels zijn beelden beschikbaar. Wie kent de man op beeld?

Enschede – Vastgoedhandelaar mishandeld

Een vastgoedhandelaar heeft op 24 maart een afspraak met een klant voor een bezichtiging aan de Doctor Benthemstraat. Tijdens de bezichtiging wordt hij ineens aangevallen door de klant. Het slachtoffer wordt mishandeld en beroofd van zijn spullen. Op beelden zijn twee mannen te zien. Eén van de mannen is de verdachte, de andere is mogelijk een belangrijke getuige. Wie kent de man op beeld? Daarnaast vragen we de andere man zich te melden. Mogelijk heeft hij belangrijke informatie over deze zaak.

Ommen – Inbraak in hotel

Op zondag 29 maart ontdekt een medewerker van een hotel aan de Stationsweg dat er is ingebroken in het hotel. Op beeld is een man in de buurt van het hotel te zien. Op een zeker moment komt hij het hotel binnen en doorzoekt diverse ruimtes. De dader veroorzaakt hierbij veel schade. Wie kent de man op de beelden?

Kampen – Trailer met sloep gestolen

Op zondag 5 april wordt in alle vroegte vanaf een terrein aan de Installatieweg een trailer gestolen met daarop een sloep. Om op het terrein te komen wordt het toegangshek van het terrein vernield. Op beeld is een man te zien die met gereedschap naar het hek loopt. Daarnaast is te zien dat de trailer aan een voertuig, een donkerkleurige stationwagon, wordt gekoppeld waarna het voertuig wegrijdt. Wie weet waar de boot en/of trailer is? Wie kent de auto en/of verdachte(n). Help ons deze zaak op te lossen!

Almelo – Politie zoekt gestolen auto

Op 10 april wordt bij een autobedrijf aan de Twentelaan een Volkswagen Polo gestolen. Op beeld is te zien hoe een onbekende man er met de auto er vandoor gaat. Wie kan meer vertellen over deze diefstal? Wie weet waar de groene Volkswagen Polo met kenteken H539NZ nu is?

Rossum (Ov) – Inbraak tankstation

Op 18 april wordt rond 02:45 uur ingebroken in een tankshop aan de Oldenzaalsestraat. De daders komen de tankshop binnen door een deur te vernielen. Op beeld is de auto te zien waarmee de daders aankomen rijden en ook weer vertrekken. Ze stelen een flinke voorraad rookwaar.

Wie kan meer vertellen over deze inbraak? Wie kent de verdachten, eventueel in combi met de auto?

Almelo – Diefstal kleding, politie zoekt daders

Op zaterdag 18 april rond 03:45 uur wordt ingebroken in een kledingzaak aan de Passage. De daders gaan er met flink wat merkkleding vandoor. Op beeld is te zien dat er meerdere personen betrokken zijn bij de diefstal. Daarnaast is ook de auto te zien waarmee de daders vertrekken. Wie kent de mannen op beeld of heeft hen eerder gezien in de omgeving? Wie slaat aan op de mannen in combinatie met de auto?

Olst-Broekland-Wilp-Holten – Schapen door onbekenden geslacht

De politie is een onderzoek gestart naar de vondst van dode schapen op verschillende plaatsen in Overijssel. De dieren lijken vakkundig te zijn geslacht en het vlees is meegenomen.

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van 14 op 15 maart in de omgeving van de Nieuwe Deventerweg in Broekland?

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van 25 op 26 maart in de omgeving van de Kortricklaan in Olst?

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van 4 op 5 april in de omgeving van de Wilpsedijk in Wilp?

Heeft u iets verdachts gezien op of in de dagen voor 20 april aan de Larenseweg in Holten?

Wij spreken u graag! Daarnaast vragen wij u alert te zijn en verdachte situaties te melden. Schapen slapen ’s nachts, dus als u onrust hoort bij de dieren, ga alstublieft kijken of bel de politie. En wie overdag iets opvallends ziet in de buurt van een weiland/schapen vragen wij contact met ons op te nemen en eventuele signalementen of kentekens door te geven.

Onder de Loep zie je donderdag 30 april om 17.30 uur. De uitzending wordt op donderdag elk uur herhaald en is ook te zien op zondag om 18.10, 20.10 en 22.10 uur. Terugkijken kan op het Youtube-kanaal van Onder de Loep.