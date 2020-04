Politie staat voor raadsel na vondst bloedspoor van tientallen meters in Zwolle

Een bloedspoor van tientallen meters op een bedrijventerrein in Zwolle. Meerdere politieauto's, agenten die onderzoek doen. Maar sprake van onrust lijkt er niet te zijn. Wat is er gisteravond gebeurd op bedrijventerrein Marslanden?

Halverwege de avond krijgt de politie een melding van een incident op de Baileystraat in Zwolle. Eenmaal ter plaatste blijkt er een bloedspoor van tientallen meters lang en een plas bloed op de weg te liggen. Een stoffelijk overschot is er niet.

Er wordt een monster meegenomen voor onderzoek: gaat het om menselijk of dierlijk bloed? De politie wacht nog op de uitslag. "Het is voor ons ook nog steeds een raadsel", aldus een woordvoerster.

Schaapskudde

Op een afgesloten perceel even verderop staat een kudde schapen. Of het bloed van een van de schapen komt en of er misschien een schaap mist, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Zwolle is het geen gemeentelijke schaapskudde. Wel zijn er verschillende locaties waar particuliere kuddes grazen. Van wie de kudde is die nu in de buurt van de Baileystraat staan, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Onder de Loep

Het zou niet voor het eerst zijn dat er een schaap op of bij een weiland illegaal wordt geslacht. Dat gebeurde de afgelopen tijd in Broekland, Olst, het Gelderse Wilp en Holten. De politie is een onderzoek gestart en roept op verdachte situaties door te geven. In ons opsporingsprogramma Onder de Loep vanavond meer aandacht voor de geslachte schapen.