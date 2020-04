Kritiek Gezondheidsinspectie werd zorgbureau Olcea fataal: twee ton schuld

De kritische rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg zijn de zorginstelling Olcea Nieuwe Zorglandschap uiteindelijk fataal geworden. Nadat meerdere gemeenten vervolgens de contracten beëindigden, droogden de inkomsten op en was het faillissement onvermijdelijk. Dat blijkt uit een eerste analyse door curator Carl Luttikhuis. De schuldenlast is opgelopen tot twee ton.

Zoals gemeld heeft de rechtbank Almelo het bankroet over de Hengelose zorgaanbieder uitgesproken. Het was de directeur die zelf het faillissement aanvroeg.

Libische oorlogsslachtoffers

Olcea Nieuwe Zorglandschap is de rechtsopvolger van Multiculturele Zorg BV, dat in 2018 op de fles ging. Deze zorgaanbieder zorgde voor de opvang van dertig Libische oorlogsslachtoffers, die hier medisch zouden worden behandeld. Het ging echter mis, onder meer doordat de Libische regering uiteindelijk niet met geld over de brug kwam.

De directeur begon daarop met Olcea Nieuwe Zorglandschap, dat tientallen cliënten had door heel Twente en zich onder meer bezighield met thuiszorg. Daarbij richtte het zich op cliënten van Syrisch-orthodoxe, Armeense en Turkse afkomst.

Kritisch rapport

Het zorgbedrijf raakte echter in de problemen na een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat kwam na herhaalde onderzoeken meermalen tot de conclusie dat de zorginstelling onvoldoende gekwalificeerd personeel in dienst had en niet voldeed aan de administratieve eisen.



Ultimatum

De Inspectie waarschuwde Olcea meermalen dat het de zaken beter op orde moest maken en stelde uiteindelijk een ultimatum. Daarbij werd bovendien gedreigd een dwangsom op te leggen aangezien de cliëntveiligheid in het geding zou zijn.

Nadat daarop de gemeente Enschede in juli vorig jaar het contract niet verlengde, volgden meerdere gemeenten. Daarop raakte Olcea zonder inkomsten.

Corona

Volgens curator Carl Luttikhuis hield de zorgaanbieder zich op het laatst vooral bezig met hulp via PGB-budgetten. Sinds september vorig jaar lag Olcea al min of meer stil. Er is daarna nog wel geprobeerd de zorgorganisatie nieuw leven in te blazen, maar toen daar de coronacrisis bovenop kwam, besloot de directeur de stekker eruit te trekken en het faillissement aan te vragen.

Schuldenlast

De schuldenlast bedraagt volgens eerste becijferingen circa twee ton. Daarvan komt het grootste deel voor rekening van de fiscus. Voor de schuldeisers lijkt er echter weinig te halen. Er is niet of nauwelijks sprake van enige activa, terwijl het bedrijfspand van Olcea gehuurd was.



De curator heeft intussen een eerste gesprek met de directeur gehad. Daaruit is niet gebleken dat hij plannen heeft om weer een nieuwe zorginstelling te beginnen.

Geen indicaties strafbare feiten

Volgens Luttikhuis wordt er nog nader onderzoek ingesteld naar eventuele strafbare feiten: "Daar doen we als curator standaard onderzoek naar, maar ik heb geen enkele indicatie dat daar hier sprake van is".