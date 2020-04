Zwollenaar verdacht van bedreigen prinses Amalia

Een 31-jarige Zwollenaar wordt ervan verdacht prinses Amalia te hebben bedreigd via Instagram. Dat werd vandaag duidelijk bij een voorbereidende rechtszitting tegen de man. Hij dreigde haar onder meer te verkrachten. De man zit momenteel vast in het deel van de Zwolse gevangenis waar mensen met psychische problemen worden opgevangen.

Volgens justitie heeft hij begin dit jaar de 16-jarige prinses en haar vermeende vriendje meerdere dagen bedreigd. Dat deed hij via Instagram, zegt het OM. Zo schreef hij richting de prinses dat hij naar haar school zou komen, het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. "Als je wiet ruikt, ben ik in de buurt", plaatste hij op haar Instagram-pagina.

Verkrachting

Ook dreigde hij haar onverwacht te gaan zoenen op Koningsdag. "Ik wil dan met je op de foto en dan pak ik je onverwachts op de bek." De teksten gaan nog veel verder dan dat, tot aan verkrachting toe. "Ja meisje, er is geen ontkomen aan."

Dood

Ook een schoolgenootje van Amalia, die gezien wordt als jongste ondernemer van Den Haag, is volgens het OM niet ontzien door de Zwollenaar. Amalia zou met de jongeman een kerstmusical hebben geschreven. Verschillende bladen schreven dat hij het eerste vriendje van de prinses was. De Zwollenaar dreigde hem dood te maken. "Dan steek ik hem in brand."

De Zwollenaar zou ook Engelse teksten hebben geplaatst, waarin hij de jonge Hagenaar waarschuwt op z'n tellen te passen.

Reactie prinses

Volgens justitie hebben de prinses en haar schoolgenoot de berichten gelezen en zich bedreigd gevoeld. De advocaat van de Zwollenaar zegt dat zijn cliënt de gestuurde berichten later heeft verwijderd, toen hij doorhad wat ze betekenden. Zelf zegt hij: "Na wat biertjes dacht ik, die gaan we even lekker op stang jagen. Ik was in de veronderstelling dat niemand de berichten serieus zou nemen."

Onderzoek

Psychisch deskundigen en het OM vinden het een goed plan dat de Zwollenaar wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum, PBC. "We willen graag weten wat hem heeft gedreven om deze feiten te plegen." De man is rondom een eerdere strafzaak tegen hem in 2015 ook al eens uitgebreid psychisch onderzocht. Er werd een storing in de realiteitszin geconstateerd en symptomen van schizofrenie. Maar het OM wil zich nu niet baseren op een dergelijk 'oud' onderzoek.

De Zwollenaar zelf noemt een onderzoek in het PBC wanstaltig en belachelijk. Wel zegt hij toe mee te werken aan het onderzoek. Zijn advocaat twijfelt aan de nut en noodzaak van een extra onderzoek. "Hij heeft al een goed hulpverleningstraject om zich heen."

De rechtbank heeft besloten dat hij inderdaad in het onderzoekscentrum wordt opgenomen. Dat gaat nog wel een tijd duren. Tot die tijd blijft hij vastzitten.

Online

Vorig jaar werd bekend dat prinses Amalia te vinden was op social media. De naam van haar Instagram-account was her en der online te vinden.