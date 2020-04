Uur van de waarheid breekt aan voor personeel Vredestein

Apollo Vredestein in Enschede (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

De ondernemingsraad van het Enschedese Apollo Vredestein heeft afgelopen dinsdag zijn 'alternatieve plan' gepresenteerd aan de directie van Apollo Vredestein. Eigenaar Apollo is van plan het grootste deel van de fabriek te sluiten, waardoor 750 banen verloren gaan in 2021.

De ondernemingsraad heeft zich de afgelopen twee maanden laten bijstaan door het gerenommeerde organisatie-adviesbureau Berenschot. Bij een voorgenomen reorganisatie hoort een officiële adviesaanvraag aan de ondernemingsraad. Die is nu met een alternatief plan gekomen met "minder sociale impact v.w.b. de bezetting en een grotere houdbaarheid richting de toekomst".

'Te duur'

Het Indiase moederconcern Apollo wil de Enschedese vestiging rigoureus inkrimpen. Begin maart sloeg het nieuws in als een bom toen duidelijk werd dat het plan was om het grootste deel van de autobandenproductie te sluiten.

Alleen de productie van duurdere autobanden en agrarische banden blijft in Enschede. Volgens de directie een noodzakelijke ingreep omdat de productie van 'goedkopere' autobanden in Enschede niet winstgevend is.

Hongarije

De reorganisatie haalde de landelijke en zelfs Europese politiek, omdat Apollo nog maar drie jaar geleden in Hongarije een nieuwe bandenfabriek bouwde met een subsidie van de Hongaarse overheid van zo'n 100 miljoen euro.

Die subsidie werd goedgekeurd door de Europese Commissie, omdat de nieuwe fabriek niet 'concurrentieverstorend' zou zijn. In deze fabriek worden intussen meer banden geproduceerd dan in Enschede, waar de afgelopen jaren al langzaam is afgebouwd.

Politieke vragen

Volgens Europarlementariër voor de PvdA - en voormalig FNV-voorzitter - Agnes Jongerius heeft de Commissie niet opgelet, want zo zegt ze: "Er is geen enkele voorwaarde gesteld voor wat dat betekent voor de werkgelegenheid elders. En zo heeft Hongarije de staatssteun gebruikt om werkgelegenheid weg te halen bij ons".

Ook het CDA van Annie Schreijer-Pierik wil weten welke afweging is gemaakt. Volgens Apollo is het nooit een vooropgezet plan geweest om arbeid over te hevelen naar het goedkopere Hongarije.

Coronacrisis

De directie zal morgen reageren op het plan van de ondernemingsraad. Overigens heeft die het tij wel tegen, want door de coronacrisis is de wereldwijde automarkt ingezakt en dat zal de Indiase bestuurders van het beursgenoteerde Apollo alleen maar sterken in het (voorgenomen) besluit.