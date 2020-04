'Winkelstraten in Zwolle en Enschede kunnen anderhalvemetereconomie niet aan'

Winkelcentrum De Klanderij in Enschede en de Diezerstraat in Zwolle zijn niet breed genoeg om aan de vereisten van de anderhalvemetereconomie te voldoen. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus.

De Klanderij en de Diezerstraat staan landelijk op de tweede en derde plaats op de lijst met grootste knelpunten. De Nieuwendijk in Amsterdam staat bovenaan de lijst, de Spuistraat in Den Haag en de Amsterdamse Kalverstraat maken de top-vijf compleet.

Eerder onderzoek toont volgens Locatus aan dat per meter straatbreedte er in normale omstandigheden - buiten coronatijd - maximaal drieduizend passanten per uur kunnen passeren. De Diezerstraat in Zwolle is negen meter breed en daar kunnen dus maximaal zo'n 27.000 passanten per uur doorheen.



Problemen op piekmomenten

Als iedereen anderhalve meter afstand houdt, loopt de maximale capaciteit in winkelstraten met 80 tot 85 procent terug. Daarmee zou de Diezerstraat maximaal zo'n vijfduizend passanten per uur aan kunnen. Op piekmomenten leidt dit tot problemen, aangezien door de Diezerstraat volgens het onderzoek tot wel 8.300 mensen per uur lopen.

Ook bij winkelcentrum De Klanderij in Enschede is de capaciteit ontoereikend om aan de eisen van de anderhalvemetereconomie te kunnen voldoen. De breedte is daar slechts vijf meter, waardoor de capaciteit, als iedereen afstand van elkaar houdt, uitkomt op maximaal 2.500 bezoekers. Op piekmomenten trekt het winkelcentrum echter 4.800 bezoekers.



Kanttekening

Locatus plaatst als kanttekening bij de conclusies dat het gaat om pre-coronatellingen. Bij het versoepelen van de lockdown-maatregelen is de verwachting niet dat alles direct terug gaat naar normaal. Het zal voorlopig nog rustiger blijven in de winkelstraten en de zomerperiode wordt rustiger, aangezien buitenlandse toeristen niet in groten getale naar Nederland komen.