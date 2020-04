ProRail negeert vergunningaanvraag en loost afvalwater in de IJssel

Vanaf de dijk is hij nauwelijks te zien: een zwarte pijp, ter hoogte van de spoorbrug, waar een stroompje water uitkomt. Dat water is afkomstig van het rangeerterrein even verderop. Dat terrein is onlangs door ProRail volledig gerenoveerd. Daarbij is er een zeil aangebracht in de bodem, om eventueel vervuild regenwater niet in de bodem te laten zakken. Water dat wel schadelijke stoffen bevat gaat daarbij het riool in.

Formeel eigenaar

Voor de afvoer van het overtollige water wilde ProRail gebruik maken van de oude pijplijn van motorenfabriek Wärtsilä, die in 2001 in Zwolle haar deuren sloot. Maar bij de vergunningaanvraag bij Rijkswaterstaat, die het spoorwegbedrijf afgelopen januari indiende, bleek dat ProRail eerst formeel eigenaar moet worden van de pijplijn voordat ze er gebruik van mag maken.

In een reactie zegt ProRail dat het bedrijf die procedure heeft onderschat. "Daar was in de planning onvoldoende tijd voor ingeruimd", zegt woordvoerder Aldert Baas. "Daarom is er vertraging ontstaan in de aanvraag."

Bekend

Ondanks de vertraging begon ProRail, tegen de procedure in, met de lozing. "Dat hebben we besloten na overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente Zwolle", legt Baas uit. "Onze motivatie om te lozen is bij die instanties bekend."

De fractie van de ChristenUnie in de Zwolse gemeenteraad laat weten vandaag schriftelijke vragen in te dienen over de kwestie. "We willen daarbij vooral de rol van de gemeente helder krijgen", zegt raadslid Jacob Raap.

Afbreken

Het is de tweede keer in enkele maanden tijd dat ProRail onder vuur komt te liggen. Eerder werd het bedrijf op de vingers getikt omdat het illegaal een andere pijpleiding had laten aanleggen. Omdat dat in een Natura 2000-gebied gebeurde, was ook dat in strijd met de wet. De pijp werd gebruikt tijdens de renovatie van het rangeerterrein. ProRail heeft beloofd die leiding af te breken.

De pijplijn die werd gebruikt bij de renovatie en nu wordt afgebroken (Foto: Wim Eikelboom)

De pijplijn die werd gebruikt bij de renovatie en nu wordt afgebroken