Hoe vergaat het de FC Twente-helden uit het kampioenselftal van 2010?

Het is tien jaar terug wanneer FC Twente op de drempel van de eerste landstitel in de clubgeschiedenis staat. Op 2 mei 2010 was het zover. NAC Breda werd verslagen, de schaal ging naar Enschede en een ongekend volksfeest barstte los. Een decennium later is FC Twente een gevallen topclub, maar één ding is zeker. Het kampioenselftal wordt nimmer vergeten in De Grolsch Veste. De prangende vraag voor de Twente-fan die met weemoed terugdenkt aan de gloriejaren: hoe vergaat het mijn helden uit 2010 vandaag de dag?

De sluitposten

Sander Boschker (49), duels: 34

Staat nog altijd onder contract bij FC Twente, als keeperstrainer. Boschker droeg vorig seizoen zijn steentje bij aan de promotie naar de Eredivisie, maar kwam ruim twee maand geleden ook extreem negatief in het nieuws. In gelekte opnames haalde hij keihard uit naar oud-ploeggenoot Wout Brama, die werd weggezet als splijtzwam in de kleedkamer.





Sander Boschker heeft zijn emoties niet onder controleren na het binnenhalen van de titel (Foto: Koen van Weel/ANP)





Cees Paauwe (42), duels: 1

Ondanks dat Boschker alle 34 wedstrijden aan de aftrap stond in het kampioensjaar van FC Twente, maakte Paauwe toch nog wat minuten in de succesformatie van Steve McClaren. De oud-doelman kwam in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Ajax in de tweede helft binnen de lijnen nadat Boschker gestrekt naar de grond ging na een elleboog van Jan Vertonghen. Anno 2020 is Paauwe werkzaam als politieagent.



Nikolay Mihaylov (31), duels: 0

Was een jaar geleden nog de onbetwiste nummer één van de Bulgaarse topclub Levski Sofia én het nationale elftal van Bulgarije, maar is inmiddels bij beide elftallen zijn vaste plek onder de lat kwijtgeraakt en verpietert op de reservebank.

De hermetisch gesloten muur

Peter Wisgerhof (40), duels: 33

Een nieuw, druk leven als ondernemer. Wisgerhof is eigenaar en directeur van familiebedrijf Riwojo Verhuur, dat onder meer feesten en bruiloften verzorgt. De switch was voor de oud-kapitein van FC Twente geen eenvoudige, maar Wisgerhof liet al eens weten het niet over zijn hart te kunnen verkrijgen dat zijn ouders het bedrijf zouden verkopen.

Ronnie Stam (35), duels: 33

De wervelwind op de rechterflank hing in 2016 zijn voetbalschoenen aan de wilgen in de stad waar het voor hem allemaal begon én hij de grootste triomf uit zijn loopbaan behaalde: Breda. Stam speelde na zijn jaren bij FC Twente nog voor Wigan Athletic, Standard Luik en NAC Breda en lijkt inmiddels volop te genieten van zijn pensioen als profvoetballer.

Douglas (32), duels: 31

Aasde eerder dit seizoen op een comeback als profvoetballer. Douglas werkte een proefperiode van enkele weken af bij FC Emmen, dat uiteindelijk besloot niet met de Braziliaan in zee te gaan. Bij de Hengelose amateurclub Barbaros kreeg Douglas wél speeltijd. Zo deed hij dit seizoen mee in een oefenpotje tegen WVV'34 uit Hengevelde.





Douglas en Sander Boschker vieren feest (Foto: Toussaint Kluiters/ANP)





Dwight Tiendalli (34), duels: 26

Maakte in de zomer van 2018 een einde aan zijn carrière bij Oxford United. Tiendalli woont nog altijd in de Engelse universiteitsstad en is samen met een vriend van hem eigenaar van een Football Family Office: Eleven Football Group, dat een kleine groep spelers begeleidt en zich bezighoudt met het faciliteren van internationale deals. Uiteraard vallen transfers hieronder, maar ook sponsorships, marketing en merchandise in de ruimste zin van het woord behoren tot het pakket van Tiendalli.

Nicky Kuiper (30), duels: 16

Net als Boschker staat ook Kuiper op de meest recente personeelslijst van FC Twente. De oud-linksback van de Tukkers werd een grote toekomst voorspeld, maar geplaagd door veel blessureleed besloot Kuiper in de winter 2018 een punt achter zijn loopbaan te zetten. Hij richtte zich daarna op het behalen van zijn trainerspapieren. Met succes: afgelopen zomer keerde Kuiper terug in Enschede.

Slobodan Rajkovic (31), duels: 10

Nog altijd actief als profvoetballer. Kende vorig seizoen een ijzersterk jaar bij het Italiaanse Palermo, maar zat desondanks wel zonder club. In januari streek Rajkovic neer bij AC Perugia Calcio, eveneens uit Italië, waar hij zich eveneens razendsnel opwerkte tot basisspeler.

David Carney (36), duels: 8



Speelde in 2018 zijn laatste wedstrijden als prof voor FC Sydney. Was één van de zeven WK-gangers van het kampioensteam van FC Twente en speelde in Zuid-Afrika zelfs twee volledige wedstrijden. Carney moest in De Grolsch Veste Tiendalli voor zich dulden in de pikorde, al kwam hij in het kampioensjaar toch nog tot acht duels.

Een compleet middenrif



Wout Brama (33), duels: 31

Kind van de club. Keerde vorig seizoen terug bij FC Twente om promotie naar de Eredivisie te bewerkstelligen. Zeggen dat Brama in zijn eentje verantwoordelijk is voor de titel van FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie gaat wat ver, maar zonder de controleur was het in ieder geval niet gelukt. Leek op weg naar de uitgang bij FC Twente, maar wellicht gloort er met het vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen weer licht aan de horizon.

Wout Brama (l) en Blaise Nkufo (r) (Foto: Orange Pictures)

Kenneth Pérez (44), duels: 31

Ruilde na het kampioensjaar het voetbalveld in voor de green en vult zijn dagen met golfen en zijn werk als analist bij FOX Sports. De Deense oud-middenvelder neemt zelden een blad voor de mond en wordt alom gewaardeerd om zijn intelligente spelinzicht en het vermogen om zijn mening duidelijk uit te leggen of toe te lichten.

Theo Janssen (38), duels: 28

Beweegt zich nog altijd in de wondere wereld van het voetbal. Janssen is jeugdtrainer bij Vitesse en daarnaast vrijwel wekelijks te zien op televisie als voetbalanalist.

Theo Janssen met één van 350.000 speciaal door Grolsch geproduceerde kampioensblikken (Foto: Marten van Dijl/ANP)

Cheik Tioté, overleden op 5 juni 2017, duels: 28

Het is alweer drie jaar terug dat Tioté het leven liet. De Afrikaanse krijger van weleer zakte op 30-jarige leeftijd plotseling in elkaar tijdens een training van zijn club Beijing Enterprises. Even later overleed hij. Ondanks dat Tioté geen basisspeler was onder McClaren, was hij wél één van de dragende krachten. Veel medespelers uit het kampioensteam zeiden het later: Tioté was de beste speler die er destijds bij ons rondliep.

Dario Vujicevic (30), duels: 16

Is gestopt als profvoetballer. Stond tot de zomer van 2019 onder contract bij de Duitse amateurclub FC Eintracht Rheine, maar raakte daarna clubloos.

Nashat Akram (35), duels: 10

Een icoon in het Midden-Oosten. De 'Beckham van Azië' speelde slechts tien wedstrijden in het kampioensjaar van FC Twente, maar daar heeft zijn populariteit aan de andere kant van de wereld niet onder geleden. Akram heeft op het moment van schrijven bijna 750.000 volgers op Instagram. De social media-gigant heeft de voetbalwereld nog niet vaarwel gezegd. Hij is als analist te zien op televisie voor BN Sports.



Extra klasse in de voorhoede

Bryan Ruiz (34), duels: 34

De beste speler van het kampioenselftal is nog steeds actief als profvoetballer, maar zo zal het voor Ruiz niet voelen. La Comadreja speelde op 12 november 2018 voor het laatst mee in een competitiewedstrijd van de Braziliaanse topclub Santos. Een niet op te lossen ruzie met het bestuur is de oorzaak. Santos wil niets liever dan Ruiz lozen, maar de technisch begaafde linkspoot wil pegels zien. "Als de club wil dat ik blijf, blijf ik beschikbaar om te spelen en zal ik alles geven zoals ik dat altijd heb gedaan", liet Ruiz begin dit jaar in een statement weten.





Bryan Ruiz (l) en Nashat Akram (r) (Foto: Orange Pictures)





Miroslav Stoch (30), duels: 32

Stoch kwam dit seizoen nog in actie tegen Ajax. In de voorronde van de Champions League speelde hij als invaller namens PAOK Saloniki tien minuten mee tegen de Amsterdammers. Was één van de revelaties in het kampioensjaar en tekende onder meer voor de beslissende 0-2 in de kampioenswedstrijd tegen NAC Breda.

Blaise Nkufo (44), duels: 32

Ook Nkufo heeft de voetballerij nog niet achter zich gelaten. De topschutter aller tijden van FC Twente woont in het Canadese Vancouver en runt voetbalscholen in Canada en Kameroen, maar wil binnen afzienbare tijd terugkeren naar Zwitserland. Vanuit daar is het naar eigen zeggen makkelijker spelers vanuit Kameroen naar Europa te brengen. Aldus Nkufo, die graag wat wil betekenen voor Afrika, het continent waar zijn roots liggen.





Aanvoerder Blaise Nkufo tilt de schaal omhoog (Orange Pictures)

Bernard Parker (34), duels: 14

Al jaren een grote meneer bij Kaizer Chiefs in Zuid-Afrika. Liet ooit een levensgrote Champions League-tattoo zetten na de behaalde titel, maar speelde het seizoen daarop geen minuut op het Europese miljardenbal.

Luuk de Jong (29), duels: 12

Verdiende na een ijzersterk seizoen bij PSV deze zomer een transfer naar het Spaanse Sevilla. Het broekie van het kampioensteam moest het voornamelijk doen met invalbeurten onder McClaren.

Wellington (32), duels: 3

Wist in Enschede nooit potten te breken, maar deelde wel de kleedkamer met enkele voormalig wereldsterren. Bij het Japanse Vissel Kobe speelde Wellington samen met Andrés Iniesta, Lukas Podolski en David Villa. Begin februari vertrok hij naar zijn thuisland, waar Wellington onderdak vond bij Botafogo FC.



Andrej Rendla (29), duels: 2

Kreeg al op jonge leeftijd de stempel van groot talent opgedrukt, maar kwam in Enschede nooit tot wasdom. De pechvogel stopte al op 27-jarige leeftijd met voetballen.

Nikita Rukavytsya (32), duels: 2

Verkeerde in de vorm van zijn leven en is met 18 doelpunten in 26 wedstrijden topschutter in Israël. De doelpuntenmaker van Maccabi Haifa streed samen met Maccabi Tel Aviv om de titel.





Romano Denneboom, duels: 1

Vlak voor het verstrijken van de transferwindow maakte hij nog minuten tegen ADO Den Haag, maar daarna vertrok Denneboom naar Sparta Rotterdam. Is na zijn voetballoopbaan aan de slag gegaan bij Players United, het voetbalmakelaarskantoor van Guido Albers. Het bleek niets voor Denneboom, die inmiddels zijn roeping lijkt te hebben gevonden als keukenverkoper.

Staf

Steve McClaren (trainer)

Zit sinds zijn ontslag bij Queens Park Rangers zonder club. Liet vorig seizoen weten aan RTV Oost zeker terug te keren bij FC Twente, mocht de club hem vragen.





Steve McClaren gaat op de schouders (Foto: Orange Pictures/Cees van Hoogdalem)

Alfred Schreuder (assistent-trainer)

De oud-hoofdtrainer van FC Twente staat inmiddels op eigen benen als trainer van het Duitse 1899 Hoffenheim.





Kees van Wonderen (assistent-trainer)

Haalde als assistent van Ronald Koeman met Oranje het EK, maar maakte eind 2019 bekend te stoppen als assistent. Met ingang van komend seizoen is Van Wonderen trainer van Go Ahead Eagles.





Toon Renes (teammanager)

De oud-teammanager van FC Twente overleed in maart 2017 op 70-jarige leeftijd. Was ruim dertig jaar in dienst bij FC Twente. De clubman werd in 2010, enkele dagen voor het kampioenschap van FC Twente, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.