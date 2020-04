'Blauwe handjes' gaan publiek door krappe Zwolse binnenstad sturen

De Diezerstraat in Zwolle (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

Komende zaterdag gaan 'gastheren en -vrouwen' het winkelend publiek in Zwolle op ludieke wijze 'sturen'. Daarmee proberen de binnenstadwinkeliers de krappe Diezerstraat voor zoveel mogelijk publiek toegankelijk te maken in de anderhalvemetersamenleving. Spreiding en routering zijn de manieren om te blijven winkelen.

Het wordt weer drukker in de winkelstraten. Steeds meer winkels heropenen na de aanvankelijke sluiting aan het begin van de coronacrisis. Dat levert de vraag op of krappe binnensteden de toenemende drukte aankunnen.

En de drukte van voor de crisis past niet in alle winkelsteden, zo blijkt uit onderzoek. Ook Enschede en Zwolle kunnen niet op alle plekken in de binnenstad de pre-coronadrukte aan tijdens het drukste moment van de week; de zaterdagmiddag.

Knelpunten

Onderzoeksbureau Locatus, dat informatie verzamelt over winkels, winkelgebieden en winkelpassanten, heeft de grootste 'knelpunten' in Nederlands winkelstraten op een rij gezet. De Zwolse Diezerstraat komt met stip op een derde plek binnen. Op een drukke zaterdagmiddag liepen er 8.300 mensen per uur.

Dat gaat niet meer lukken als anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Dan kunnen het er volgens berekening nog maximaal 4.500 zijn op de negen meter brede straat. Locatus gaat uit van 500 personen per meter breedte per uur.

'Spreiden en routeren' van publiek

De Zwolse binnenstadmanager Aukje Grouwstra ziet nog niet direct een groot probleem, maar is intussen wel bezig met de oplossingen. Die liggen in 'spreiding' en 'routering'. Grouwstra: "We gaan komende zaterdag al gastheren en -vrouwen inzetten die met hun 'blauwe handjes' het publiek vriendelijk aangeven hoe ze moeten lopen, zodat ze bewust worden van de ruimte om hen heen."

Daarnaast zal volgens haar 'spreiding' een deel van de oplossing zijn. "We kunnen niet meer allemaal tegelijk tijdens deze coronacrisis in de binnenstad zijn op zaterdagmiddag. Als je wilt winkelen zal je misschien ook een ander moment van de week moeten kiezen, waarop het minder druk is", aldus Grouwstra.