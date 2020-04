Wat vind jij: Als thuiswerken een blijvertje wordt moeten werkgevers zorgen voor een goede thuiswerkplek

Thuiswerken. Het is in deze coronatijd bij veel mensen eerder norm dan uitzondering. En aangezien de meeste coronamaatregelen voorlopig nog van kracht zullen zijn, zal het werken vanuit huis voorlopig nog wel even duren.

Niet alle werknemers hebben thuis de beschikking over dezelfde werkomstandigheden. Waar de een beschikt over een ingericht thuiskantoor, zit de ander bijvoorbeeld aan de keukentafel. Daarnaast speelt ook de thuissituatie een rol.



Volgens de Arbodienst moeten werkgevers in de regel zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De kosten daarvan komen normaal gesproken voor rekening van de werkgever. Dat geldt op de reguliere werkplek, maar dit is tevens bij thuiswerken van toepassing.

Wat vind jij? Is een werkgever in deze coronatijden verantwoordelijk voor een goede thuiswerkplek? Of moeten werknemers zelf zorg dragen voor de thuiswerksituatie? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.