Verloskundige in coronatijd blij: de vroege echo mag weer

De behandelkamer van de verloskundigenpraktijk in Tubbergen is leeg. Verloskundige Ellen Hesselink ontvangt op dit tijdstip even geen bezoek, maar heeft een telefonische afspraak. Ze belt met Carien, 32 weken zwanger. "Het voelt heel gek dat we mensen bijna niet zien en dat we heel veel telefonisch doen, want dat is natuurlijk helemaal niet hoe we normaal werken", zegt Hesselink.



Nieuwe situatie

De coronacrisis zorgt voor een totaal nieuwe werksituatie bij de Twentse verloskundigenpraktijk. "Voorheen zagen we ongeveer iedere vier weken vrouwen voor controle op onze praktijk", vertelt Hesselink. "Nu zit er langere tijd tussen de controles. Tussen de zestien en zevenentwintig weken zien we zwangeren helemaal niet meer op de praktijk en hebben we alleen telefonisch contact met ze."



Waar menigeen al gewend is aan het thuiswerken en het vele (beeld)bellen, hopen ze in Tubbergen dat de oude situatie zo snel mogelijk terugkeert. "Face-to-face is toch heel anders dan via de telefoon. Zwangeren missen ook die contact- en controlemomenten hier. Je merkt toch dat ze het heel fijn vinden dat het hartje geluisterd wordt, dat het buikje even qua groei gecontroleerd wordt. Dat kan allemaal niet via de telefoon."



Liever thuisbevallen

Zwangere vrouwen kampen vanwege het coronavirus nu juist met meer vragen. En waar de Verloskundigenpraktijk Almelo-Tubbergen al vaak aan thuisbevalling doet, is die vraag door corona alleen maar toegenomen. "Ik verwacht dat mensen het toch vervelend vinden om in het ziekenhuis te zijn, waar ook mensen met corona zijn. Mensen zijn toch bang dat ze het daar eerder oplopen dan thuis", zegt Hesselink.



Het afgenomen aantal fysieke contactmomenten zorgt voor soms schrijnende situaties, schetst Hesselink. "De afgelopen tijd zagen we een vrouw voor het eerst na de tiende of elfde week zwangerschap. Normaal gesproken is dat rond de acht weken. Dat betekent dat een vrouw nu een aantal weken later hoort als de zwangerschap niet goed is. Voor de behandeling heeft dat niet direct heel veel consequenties, maar voor een vrouw is het natuurlijk heel vervelend dat ze pas weken later hoort dat het hartje niet klopt."



Maar er is goed nieuws: de vroege echo mag sinds deze week weer. "Dat betekent dat we nu vanaf acht weken zwangerschap weer een echo mogen aanbieden", zegt Hesselink zichtbaar opgetogen.